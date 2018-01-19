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Новости

Российские войска из Приднестровья должны быть выведены

«Гордон»
19 января 2018

Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз заявляет, что Украина готова предоставить «зеленый коридор» для эвакуации российских войск и вооружения. Вывоз оружия и личного состава российских войск из Приднестровья должен проходить под эгидой ОБСЕ и ООН, считает нардеп Фриз.

Украина готова помочь в выведении российских войск с территории непризнанного Приднестровья. Об этом в Facebook заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз, передает «Гордон».

Так она прокомментировала информацию сайта Deschide.md о проходивших в Одессе переговорах министров обороны Молдовы и Украины Анатола Шалару и Степана Полторака, в ходе которых был поднят вопрос об опасности расположенных в селе Кобасна в Приднестровье военных складов.

«Украина готова предоставить «зеленый коридор» (через порт Джурджулешты или воздушным путем) для эвакуации российских войск и вооружения, расположенного в селе Кобасна (непризнанное Приднестровье). Это позволит кардинально изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в регионе, не допустить эскалации ситуации на юго-западе Украины», – написала Фриз.

Нардеп выразила убеждение, что Вооруженные силы Украины организуют такой коридор.

«Вывоз оружия и личного состава должен сопровождаться контролем со стороны наших западных партнеров и проходить под эгидой ОБСЕ и ООН», – считает Фриз.

Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.

«Гордон»

Tags: Ирина Фриз, Молдова, обсе, ООН, Приднестровье, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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