В России задержаны исполнители провокаций против Украины

В СБУ рассказали о задержании в РФ исполнителей провокации против Украины, считая случившееся «аналогом событий 1999-го»:. В РФ задержали экспертов, причастных к провокациям российских спецслужб против Украины. Как утверждают в СБУ, к этим действиям привлекались граждане Украины из числа бывших участников АТО.

ФСБ РФ задержала эксперта «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова, руководителя этой структуры Руслана Мильченко и других лиц, причастных к провокациям российских спецслужб против Украины. Об этом информирует «УНИАН» со ссылкой на заявление председателя СБУ Василия Грицака, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Грицак отметил, что сейчас российские СМИ активно распространяют информацию о задержании экспертов.

«Хотел бы напомнить, что в августе 2017 года Службой безопасности Украины были обнародованы конкретные факты причастности указанных лиц, в частности Соколова, к циничной провокации российских спецслужб по инсценировке ряда террористических актов на территории России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти, Курске с привлечением граждан Украины из числа бывших участников АТО», — говорится в заявлении Грицака.

Он также отметил, что показания непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла быть поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину.

«Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне. На сегодняшний день досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд. Следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано достаточно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссирована именно спецслужбами РФ, причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности», — говорится в тексте заявления.

Таким образом, по словам Грицака, СБУ считает, что «руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», Р.Мильченко, С.Соколова и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ».

«По оперативной информации СБУ, в последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет», – резюмировал Грицак.

«УНИАН»