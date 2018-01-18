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Новости

Лидер криминально-террористического анклава ОРДЛО непризнает принятого в Украине закона о реинтеграции Донбасса

«Гуляй Поле»
18 января 2018

Захарченко считает, что принятый закон –«путь к эскалации конфликта и полностью нарушает Минские договоренности».

Лидер донецкого криминально-террористического анклава России Александр Захарченко высказал свое мнение по поводу принятия Верховной Радой Украины нового закона о реинтеграции оккупированных территорий ОРДЛО. По мнению Захарченко этот несет прямую угрозу его существованию в качестве лидера донецких боевиков. Об этом сообщают информационные ресурсы на оккупированных территориях Востока Украины.

«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине. И все, что они раньше не могли делать, теперь смогут делать на «законных» основаниях. Это полностью нарушает Минские договоренности», – сказал Захарченко на своем брифинге.

По его словам, принятием данного документа «Киев продемонстрировал нежелание придерживаться мирного урегулирования». При этом Захарченко не говорит

«Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», – добавил лидер донецкого криминально-террористического анклава России.

«Гуляй Поле» напоминает, что принятым сегодня законом недоволен украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук.

«Гуляй Поле»

Tags: Андрей Ильенко, Верховная Рада, Виктор Медведчук, Виталий Кулик, государственный суверенитет, закон, Ирина Геращенко, Оксана Сыроид, ОРДЛО, особый статус Донбасса, Петр Порошенко, Юрий Романенко

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