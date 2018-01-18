Телеканал «NеwsOne» проверят на предмет нарушения закона о телевидении и радиовещании

«NеwsOne» проверят из-за «государственного переворота» и самолетов РФ.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «NеwsOne» за нарушения требований закона «О телевидении и радиовещании». Такое решение было принято на заседании Нацсовета 18 января, сообщает «Укринформ».

Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, Нацсовет получил запрос народных депутатов Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ирины Фриз по распространению 29 ноября 2017 в передаче «Украинская формат» во время выступления народного депутата, владельца телеканала «NеwsOne» Евгения Мураева информации, которая, по мнению заявителей, разжигает национальную рознь и ненависть, унижает национальную честь и достоинство.

Артеменко также рассказал, что зафиксировано систематическое поднятие в эфире (в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей) темы «государственного переворота». В частности Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Вячеслав Пиховшеком, Мураевым.

По словам Артеменко, ведущие или журналисты при этом не отрицали и ни пытались прекратить такие высказывания.

Также у Нацсовете есть претензии к сюжету от 17 декабря 2017 в передаче «Мировая политика с Олегом Волошиным» на тему ситуации, состоявшейся в ноябре в Сирии.

В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены функционирования Воздушных сил РФ, что, как заявили в Нацсовете, может рассматриваться как популяризацию русской авиации, то есть органов государства-агрессора.

Артеменко заявил, что по этому поводу в Нацсовет поступило письмо СБУ.

«Укринформ»