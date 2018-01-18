Куму Путина не понравился принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса

По мнению Медведчука закон не соответствует минским договоренностям.

Украинский политик, лидер общественного движения «Украинский выбор», член Трехсторонней контактной группы на переговорах в и Минске и кум Владимира Путина высказал свое отношение к принятому Верховной Радой Украины во втором чтении закону о реинтеграции Донбасса. По мнению Медведчука принятый Верховной Радой закон не соответствует соглашениям достигнутым в рамках работы Трехсторонней контактной группы в Минске, об этом он пишет на сайте своего общественного движения.

«Изначально декларировалось, что этот закон послужит реинтеграции – вернет Донбасс в правовое поле Украины», – говорится в сообщении Медведчука на сайте движения «Украинский выбор».

В принятие закона не соответствующего указанной декларации Медведчук обвиняет депутатов Верховной Рады Украины. При этом Медведчук ни словом не обмолвился о роли России, как в развязывании агрессии против Украины, так в постоянных срывах достигнутых в Минске соглашений.

«Но парламент, давно ставший заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из «партии войны», своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе», – отметил Медведчук.

Далее Медведчук приводит собственную, достаточно эмоциональную оценку принятого закона о реинтеграции Донбасса.

«Вместо этого – широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий – не людей. И заклинание об «агрессоре», которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы «продавливать» дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон.

Медведчук апеллирует к Минским договоренностям и считает, что принятый законопроект исключает минский процесс из рассмотрения. Как отмечает Медведчук основной настрой Верховной Рады при принятии закона – «призывы к «войне до победного конца».

«Вместо законов, предусмотренных «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», Рада продуцирует призывы к «войне до победного конца», предлагает зачистки, уголовное наказание и даже расстрелы для «коллаборантов» (с таким предложением во время обсуждения законопроекта выступил нардеп Олег Мусий)», – добавил Медведчук.

Не забыл Виктор Медведчук упомянуть и недавний соцопрос проведенный среди граждан Украины. По результатам опроса украинцы готовы на некоторые компромиссы по достижению мира, но в тоже время вопрос не стоит о достижении мира любой ценой.

«Власть игнорирует мнение народа, который устал от кровавого конфликта, хочет мира и желает видеть Украину единой страной. Соцопрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова в декабре 2017 года, показал: 49% украинцев считают, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все», а 18% граждан хотят мира любой ценой», – отмечает Медведчук.

Медведчук в итоге обвиняет украинские власти в несоблюдении взятых на себя обязательств, при этом не обмолвился ни словом о роли России и лично своего кума – президента России Владимира Путина.

«Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о Минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Скажу больше: принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию в том числе и в рамках «нормандского формата». Народные депутаты рассчитывают на влияние Германии и Франции, а может быть, представителей Вашингтона на глав ОРДЛО? Нет! То есть это осознанная попытка уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации на Донбассе! Парламентские бонзы цинично приносят в жертву своим интересам жизни украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения», – написал Медведчук в заключении своего сообщения.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о реинтеграции Донбассе. В текст принятого в первом чтении закона было внесено около 700 поправок. На рассмотрение всех поправок и принятие самого закона Верховной Раде потребовалось три дня жарких дискуссий. В итоге, за соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.

В свою очередь, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать «субъекты», которые выполняют указания из России, сообщает «УНИАН». Винник объяснил 18 января в комментарии журналистам, почему в названии закона о реинтеграции Донбасса не упоминается Крым и в тоже время закон подразумевает и оккупацию и аннексию Крыма.

«Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта — президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией», – пояснил народный депутат.

Так же, отметил Винник, в отношении этого закона «заботились о правовой чистоте» и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон «не был отменен полностью или в какой-то части».

В частности, отметил он, принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на этих территориях, называются «оккупационной администрацией».

«Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые «ЛНР» и «ДНР». Согласно закону, это должно называться «оккупационная администрация Российской Федерации», – подчеркнул секретарь комитета.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант» (в 7 статье принятого закона).

Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы «вооруженной агрессией Российской Федерации».

«Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации», – указывается в преамбуле.

Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основании предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Российскую Федерацию. Лица, принимавшие участие в вооруженной агрессии или оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В законе особое внимание уделяется внедрению военного положения. В случае введения военного положения координацию и контроль на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях областей осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. До принятия закона АТЦ координировала СБУ.

Въезд лиц, перемещение товаров и лиц на/с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется Кабмином и осуществляется через контрольные пункты въезда-выезда. Право ограничения въезда/выезда возложено на командующего объединенных сил.

Пребывание на оккупированных территориях лиц, не привлеченных к обороне и отпору/сдерживанию вооруженной агрессии РФ, допускается с разрешения командующего объединенных сил.

«Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», – говорится в тексте закона.

В окончательной версии согласно предварительным решениям убрали упоминание о минских соглашениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отмечается, что закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

«Гуляй Поле»