Россия продает комплексы ПВО С-400 в Китай

В России распространяется информация, что системы С-400 планирует купить Турция.

Россия начала поставки по контракту систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» в Китай. Об этом сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

«Практическая реализация контракта на поставку С-400 в Китай началась», – сказал он.

В начале декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на вопрос о начале реализации контракта на поставки С-400 Китаю ответил: «В ближайшее время. Производство идет, у нас все в соответствии с контрактом».

В прошлом августе глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку систем С-400 Китаю. «Комплекс С-400, безусловно, мировой лидер в своем классе. У нас подписан контракт с Китаем, мы приступили к его исполнению», – сказала тогда Михеев.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил «Интерфаксу», что «контракт по поставке С-400 Китаю планируется реализовать до 2020 года».

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашается.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В России распространяется информация, что системы С-400 планирует купить Турция.

С-400 используется в Сирии для обороны российской авиабазы Хмеймим.

«Гуляй Поле» сообщало, что дивизионы С-400 Россия разворачивает в оккупированном Крыму. Пр этом в военном ведомстве России подчеркивают, что эти дивизионы предназначены для «сдерживания украинской угрозы в отношение Крыма».

«Интерфакс»