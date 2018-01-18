123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В России назвали свои приоритеты на переговорах в Минске

РИА «Новости»
18 января 2018

Основной упор сделан на результативность работы политической подгруппы.  Следом идут: прекращение огня, экономическая деблокада ОРДЛО и обмен задержанных боевиков на украинских заложников.

У России есть четыре приоритета на переговорах в Минске Трехстронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сказал журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах», – заявил он.

«Первая – обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья – скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса», – уточнил Грызлов.

«И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей», – добавил он.

РИА «Новости»

Tags: Минские переговоры, ОРДЛО, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены