В России назвали свои приоритеты на переговорах в Минске

Основной упор сделан на результативность работы политической подгруппы. Следом идут: прекращение огня, экономическая деблокада ОРДЛО и обмен задержанных боевиков на украинских заложников.

У России есть четыре приоритета на переговорах в Минске Трехстронней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сказал журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырёх равно приоритетных задачах», – заявил он.

«Первая – обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и около неё. Третья – скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса», – уточнил Грызлов.

«И четвёртая задача – продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей», – добавил он.

РИА «Новости»