Россия в Крыму продолжает преследовать крымскотатарских активистов

В Крыму задержали 2 участников одиночных пикетов.

Утром 18 января в оккупированном Крыму российский ОМОН задержал двух крымскотатарских активистов, участников одиночных пикетов 14 октября 2017 года Гирая Куламетова и Кемала Сеитьяева. Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

«В Старом Крыму у Куламетова Гирая проходит обыск. В доме двое маленьких детей. Также в доме проживают мать Гирая, родная сестра и супруга. Он – один из пикетчиков 14 октября 2017 года и активно участвует в общественной жизни своего народа», – говорится в сообщении.

СРОЧНО! ОБЫСКИ! ОБНОВЛЯЕМЫЙ ПОСТUPD_13. В суде по административному делу Гирая Куламетова защиту будут осуществлять об… Опубліковано Крымская солидарность 17 січня 2018 р.

Обыск проходил в домовладении на улице Октябрьской, 45.

«Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому оцеплен силовиками. К дому подогнан автозак. Женщин и детей подняли на мансарду дома», – говорится в сообщении.

После этого Куламетова увезли в Кировский РОВД.

Коментарий защитника Сейдалиева Мустафы.Пгт Кировское. По делу Герая Куламетова. Опубліковано Крымская солидарность 18 січня 2018 р.

По информации родственников, он обвиняется в распространении «экстремистской информации» в социальных сетях.

«К Гираю Куламетову в здание РОВД никого не пускают: ни родителей, ни общественных защитников. Находится он в кабинете у начальника Ганжа И.В. Предварительно известно, что составляют административный протокол», – говорится в сообщении.

В 12:00 над Куламетовым состоится суд. Заседание пройдет в Кировском районном суде оккупированного Крыма.

«В суде по административному делу Гирая Куламетова защиту будут осуществлять общественные защитники: Сейдалиев Мустафа и Алимов Энвер», – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что обыски также прошли в Белогорске, по улице Тополевой, 7 у еще одного пикетчика 14 октября 2017 года Кемала Сеитьяева.

Сеитьяева доставили в Белогорский РОВД.

Ему также вменяется распространение в социальных сетях «экстремистских материалов». Над ним также состоится суд.

«В суде по административному делу Кемала Сеитьяева защиту будут осуществлять общественные защитники: Изетов Риза, Аблякимов Гафар, Талыбов Энвер», – говорится в сообщении.

«Крымская солидарность»