Как Россия удаляется от цивилизации

Назад к богоизбранности: как старый календарь делает из путина «владычицу морскую». Зачем попу юлианский календарь, если российские граждане и без него массово впадают в мракобесие по поводу и без?

Можно сказать, что стремление к подобию с окружающими людьми и мечта об эксклюзивности – это противоречие, заложенное в саму базовую программу человечества. Благодаря ему мы овладеваем нормами и правилами социального поведения, одновременно развивая в себе уникальные черты. Кто-то становится признанным специалистом, кто-то достигает вершин славы. И все для того, чтобы выделить себя из общей человеческой массы, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Быть как все, то есть соответствовать общепринятым стандартам, и быть выдающимся, в смысле выделяться из толпы, обладать уникальными качествами и достижениями, – это извечная дилемма, перед которой оказывался каждый когда-либо живший человек.

Обычно люди, заботящиеся о соответствии общим принципам, не преступают правил приличия. Они не забывают одевать штаны, выходя из дома, не справляют нужду в общественных местах. В социуме они ведут себя, как все. И даже эпатируя публику, всегда знают меру, понимая, что есть черта, после которой все их желание выделиться может обернуться позором. Нормальные люди всегда могут найти решение извечному человеческому противоречию, не впадая в крайности. Впрочем, есть еще один путь – план «Б». Если жажда уникальности окончательно превозмогает необходимость соответствовать общепринятым нормам, всегда можно впасть в манию величия, выделить себя из толпы с помощью асоциального поведения или спущенных штанов. Сойти с ума, впасть в маразм – очень часто это не более чем попытка подняться над всем человечеством в деструктивный способ. Как, каким образом утверждать себя в обществе – это тот выбор, который каждый делает в меру своей распущенности.

Недавно представитель Русской православной церкви предложил официально перейти с григорианского календаря на юлианский. Призывая россиян закрепить законодательно отставание от мира на 13 дней, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков фактически предложил россиянам тот самый деструктивный способ. «Календарь – это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», – подчеркнул Щипков.

Первый возникающий вопрос: зачем? Зачем попу юлианский календарь, если российские граждане и без него массово впадают в мракобесие по поводу и без? Достаточно вспомнить истерику вокруг посредственного кинофильма о любовных связях последнего российского императора или эпидемию мироточащих каменных изваяний, прокатившуюся по территории соседнего государства, чтобы согласиться – Россия больше не нуждается в доказательствах своего помешательства. Все плохое, что только мир мог подумать об этой стране, она уже придумала и воплотила в жизнь. Так зачем попу календарь? Ответ очевиден.

Щипков пояснил свою позицию тем, что юлианский календарь «существовал еще во времена Христа». Другими словами, дело не в цифрах, а в «богоизбранности русского народа«. Для современной России крайне важно найти происходящему историческое обоснование. Путинский режим совершает преступные глупости, а российская пропаганда тут же находит этому объяснение в исторической миссии русского народа. Каждый раз, когда россиянам предлагают припасть к скрепам, им подсовывают российского президента в новой роли. Крымская купель православия, памятник киевскому князю Владимиру в Москве, «деды воевали – гагарины летали». Российская пропаганда усиленно ищет обоснование российского превосходства не в модернизации страны или росте экономики, а в военных игрищах кремлевской верхушки, ради которых гражданам надо потерпеть. Для того чтобы легитимизировать путинский режим, создается мифологический микс из советских, имперских и православных образов.

Христос и его календарь, оставшийся только в России, – все это должно стать лишним доказательством того, что агрессивная третьесортная страна, шантажирующая соседей ядерным холокостом, – это последний оплот христианства в мире. Она-де ведет летоисчисление от самого Сына Божьего. Поэтому предложение оставаться в православной парадигме и поменять цифры на календаре – это никакое не помешательство московского священника. Это поиск нового образа для российского псевдоцарька. Тем более что старые – Путин-мачо, Путин–советский офицер, Путин-император – изрядно поизносились и не отвечают остроте момента. Перед нами сказка о Золотой рыбке. Ее современная интерпретация. Владимир Путин должен стать «владычицей морской», в смысле продолжателем дела Христа, и повести народы российские в Царствие Божие. Через страдания, так сказать, прямо в рай.

Путинский режим нуждается в том, чтобы россияне в него верили. Отсюда и попытки найти себе обоснование не где-нибудь, а в вере. Образ царя и отечества в Кремле давно заюзали до дыр. Российские власти глумятся над здравым смыслом потому, что никаких других способов выделиться, кроме деструктивных, у них не осталось. Но главное, на что стоит обратить внимание, так это на контекст. Предлагая вернуться к прошлому, к неким историческим образам и календарям, россиянам как бы намекают: никакого будущего у вас нет.

Не стоит думать, что предложение попа Щипкова исходит из Кремля. Конечно же, нет. Скорее всего, имеет место то самое стремление холопа выделиться из общей массы, предвосхитив желание господина. Путинский режим нуждается в новом образе, и услужливый священник предлагает свои услуги. Но от судьбы не уйдешь. Не стоит забывать, что это ленинский переворот ввел в России григорианский календарь вместо юлианского, таким образом сделав эту страну хотя бы номинально похожей на остальной мир. Сегодня предлагается вернуться ко времени за минуту до кровавого столетнего безумия. Терпеть сумасшедшего самодержца, а потом срываться на кровавый бунт – это тоже извечная российская традиция. Очень может быть, что предложение совершить обратный переход на дореволюционное летоисчисление – это предчувствие маленького приспособленца, который всегда точно знает, куда и откуда веет ветер.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»