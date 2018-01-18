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Экономика

Торговля с РФ должна быть сведена к полному эмбарго

Тарас Качка, Facebook
18 января 2018

Главным торговым партнером Украины является ЕС, который является единой таможенной территорией.

Поэтому ложью является то, что РФ является нашим крупнейшим торговым партнером. Хотя, статистически, объем торговли с РФ является большим, чем торговля с любой отдельным государством-членом ЕС. Более того объем торговли с РФ растет. Так же растет объем торговли с РФ во многих государств-членов ЕС, пишет Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Это торговля, которая ограничена санкциями. Насколько эти санкции должны дойти до уровня стопроцентного эмбарго – это вопрос безопасности.

В этой ситуации есть одна действительно хорошая новость. Факт того, что в этих обстоятельствах торговля может развиваться – это шах и мат российской позиции, что Соглашение об ассоциации с ЕС несет какую-то эфемерную угрозу РФ. Потому что если бы это было так, то торговля бы только уменьшалась. А так получается, что торговля ограничена санкциями, но в неограниченном части развивается. Даже несмотря на дикое с точки зрения международного права неприменения соглашения о свободной торговле СНГ к украинским товарам, не говоря уже о абсурдное и противоправное ограничение транзита украинских товаров по территории РФ.

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Таким образом исходная идея Украины – обеспечить свободную торговлю с ЕС и с государствами СНГ — была верна и взаимовыгодное. То о чем так долго говорилось во время трехсторонних консультаций доказано цифрами.

Поэтому еще более абсурдной выглядит агрессия РФ, особенно на Донбассе, где вопрос выбора приоритетов в торговые политике формально упоминается как причина для войны.

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне Нового года заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская объяснила, с чем связан рост товарооборота с Россией, за последний год. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская Правда», обсуждая вопрос взаимоотношений Украины с ЕС.

«РФ к партнерам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем» – заявила Наталии Микольская

По мнению замминистра ситуация роста товарооборота объясняется следующим образом: страны-соседи, как правило, всегда являются крупнейшими торговыми партнерами.

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«Увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах: О том, что как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ», – отметила Микольская.

Она так же подчеркнула, что бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с РФ развивалась бы достаточно динамично и у нас не было бы потери как минимум 1 млрд долларов США в год нашего экспорта», – отметила Микольская.

Тарас Качка, Facebook

Tags: ЕС, Россия, торговля, Украина, Экономика

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