Торговля с РФ должна быть сведена к полному эмбарго

Главным торговым партнером Украины является ЕС, который является единой таможенной территорией.

Поэтому ложью является то, что РФ является нашим крупнейшим торговым партнером. Хотя, статистически, объем торговли с РФ является большим, чем торговля с любой отдельным государством-членом ЕС. Более того объем торговли с РФ растет. Так же растет объем торговли с РФ во многих государств-членов ЕС, пишет Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Это торговля, которая ограничена санкциями. Насколько эти санкции должны дойти до уровня стопроцентного эмбарго – это вопрос безопасности.

В этой ситуации есть одна действительно хорошая новость. Факт того, что в этих обстоятельствах торговля может развиваться – это шах и мат российской позиции, что Соглашение об ассоциации с ЕС несет какую-то эфемерную угрозу РФ. Потому что если бы это было так, то торговля бы только уменьшалась. А так получается, что торговля ограничена санкциями, но в неограниченном части развивается. Даже несмотря на дикое с точки зрения международного права неприменения соглашения о свободной торговле СНГ к украинским товарам, не говоря уже о абсурдное и противоправное ограничение транзита украинских товаров по территории РФ.

Таким образом исходная идея Украины – обеспечить свободную торговлю с ЕС и с государствами СНГ — была верна и взаимовыгодное. То о чем так долго говорилось во время трехсторонних консультаций доказано цифрами.

Поэтому еще более абсурдной выглядит агрессия РФ, особенно на Донбассе, где вопрос выбора приоритетов в торговые политике формально упоминается как причина для войны.

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне Нового года заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская объяснила, с чем связан рост товарооборота с Россией, за последний год. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская Правда», обсуждая вопрос взаимоотношений Украины с ЕС.

«РФ к партнерам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем» – заявила Наталии Микольская

По мнению замминистра ситуация роста товарооборота объясняется следующим образом: страны-соседи, как правило, всегда являются крупнейшими торговыми партнерами.

«Увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах: О том, что как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ», – отметила Микольская.

Она так же подчеркнула, что бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с РФ развивалась бы достаточно динамично и у нас не было бы потери как минимум 1 млрд долларов США в год нашего экспорта», – отметила Микольская.

Тарас Качка, Facebook