Россияне бояться новых банкнот выпущенных Центробанком

В России опасаются использовать в обращение новые банкноты. Особенноэто касается новых 200-рублевых банкнот.

Российские граждане и компании боятся принимать новые купюры номиналом в 200 руб. и 2 тыс. руб. Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать эти банкноты. Об этом пишет «КоммерстантЪ».

«Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство уточняет, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы за «включение в договор условий, ущемляющих права потребителя». Максимальный размер штрафа для компаний – 50 тыс. руб.

Кроме того, с 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей выпущены в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены символы оккупированного РФ украинского Севастополя. На другой — Дальнего Востока.

Как отмечает «КоммерстантЪ», новые купюры не вызывают у граждан доверия, выглядят, как «фантики» из монополии, к тому же, подозрительно похожи на евро. Банкноты не нравятся даже детекторам купюр – ультрафиолетовые аппараты считают их подделкой. Новые деньги не принимают и банкоматы.

«Гуляй Поле» писало от том, что в России отказываются принимать 200-х рублевые купюры в торговых сетях.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что Национальный банк Украины запретил украинцам осуществлять кассовые и валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины.

В частности финансовым учреждениям страны запрещается использовать денежные средства с изображением оккупированного Крыма.

Так, запрет распространяется и на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Так же, «Гуляй Поле» напоминает, что с 12 октября 2017 года новые купюры были запущены в оборот. На лицевой стороне двухсотрублевой купюры размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2 000 рублей – мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Сначала банкноты появятся в Севастополе, Москве и на Дальнем Востоке, а потом они поступят во все регионы. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», – заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина презентуя новые купюры.

Напомним, с июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору изображений для купюр, в нем было заявлено около 5 000 достопримечательностей из 1 113 городов.

Отметим, что последний раз новую купюру вводили в 2006 году, тогда Центробанк выпустил банкноту номиналом в 5 000 рублей, а банкнота номиналом в 1 000 рублей начала выпускаться с 2001 года.

Примечательно, но в 1991 году в СССР анонсировали выпуск 200-х рублевой купюры. Некоторые купюры были датированы 1992 годом выпуска и выпускались уже Банком России после развала СССР, но с надписью «Билет государственного банка СССР», портретом Владимира Ленина в профиль и гербо СССР. Использование этих купюр было отменено только в 1993 году, когда Банк России перешел на выпуск российских купюр.

Позже с 1993 года по 1999 год в обороте были 200-х рублевые купюры Банка России.

С 1999 года в России не использовались купюры достоинством 200 рублей, вплоть до октября 2017 года. До 1 января 2001 года максимальной по достоинству купюрой в наличном обороте в России были 500 рублевые купюры. В 2001 году выпустили купюру достоинством в1000 рублей, а через 5 лет достоинством 5000 рублей, но даже тогда не вводили в оборот 200-х и 2000 рублевые купюры

«КоммерстантЪ»