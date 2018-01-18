Российский спорт: Почему советская школа умерла?

Советский спорт трагически погиб и не воскреснет, а те, кто пытается жить по его канонам, расплачиваются и проигрывают.

Последние события в мире спорта заставляют россиян задумыватся о глобальных причинах своих неудач. Триумф украинских теннисисток Марты Костюк, Элины Свитолиной и Катерины Бондаренко на Australian Open стал очередной вехой в российских спортивных катастрофах. Однако, причины своих неудач, россияне по привычке отождествляют со своим прошлым. Сравнение с «великим советским прошлым» делает на страницах портала «Чемпионата» российский спортивный обозреватель Александр Круглов.

«Готовимся к главным стартам»

В биатлоне считается, что пять этапов — уже достаточно, чтобы делать выводы. Кто не побежал до этого, не побежит уже никогда. Но тренеры советской школы любят говорить, что они готовятся к главному старту, и списывают на это все неудачи. Сейчас эта система не работает. В сборной России за функциональную подготовку отвечают белорусский представитель славной школы Владимир Королькевич и сторонник серьезных объемов и нагрузок Андрей Падин.

Результаты вы можете видеть сами. Объяснять там ничего не нужно. Две бронзовые медали за пять этапов у мужской команды, добытые спортсменом, который в ней не тренировался, и ни одной награды у женщин говорят сами за себя. Но мы в своем несчастье не одиноки. То же самое думают многие сборные, сделавшие в этот олимпийский сезон ставку на так называемую советскую школу. Раньше она давала результаты, а сейчас только перегруженность.

Команда Болгарии, которую тренирует Николай Захаров, уехала из Рупольдинга в Антхольц уже в субботу. Дело в том, что ни один их спортсмен, кроме тренирующегося отдельно Красимира Анева, не попал в масс-старт. Да и сам Анев в общем зачете Кубка мира едва проходит в топ-50, а его товарищи по команде плетутся еще ниже. Сборная Болгарии в Кубке наций сползла с 11-го на 13-е место, но ее главный тренер Николай Захаров по-прежнему полон оптимизма: «Мы готовимся к главным стартам этого сезона чемпионату Европы и Олимпийским играм. В прошлом году нужно было рвать жилы с первой гонки, чтобы получить квалификацию, а сейчас можно уже расслабиться и решать точечные задачи». Правда же знакомо? Мы каждый раз слышим это от российских тренеров в интервью.

«Многие вещи делать уже нельзя»

Сборная Казахстана в первой гонке сезона — супермиксте — заработала историческую и счастливую бронзу, которой поспособствовали падения двух соперников. С тех пор они и близко не могут подойти к прежним результатам, хотя их тренирует творец побед сборной России в 2000-е Валерий Польховский. Его помощник Роберт Кабуков говорит прямо: «Советская методика уже не работает. Я предупреждал об этом пару лет назад. Сейчас нельзя делать многие вещи, которые позволялись ранее».

Не блещет результатами и мужская сборная Беларуси, лучший представитель которой расположился на 47-м месте. Официально ее тренирует Василий Большаков, но все рабочие планы согласовывались с российским консультантом команды Николаем Лопуховым. Отдельные спортсмены сборной жалуются на перегруженность, но сам Лопухов неудачи видит в другом: «По функциональной подготовке спортсмены не уступают прошлогодним результатам, но почему-то проигрывают в стрельбе».

Так, может, дело в менталитете спортсменов? Человек-наука Николай Загурский, сравнивая современных подопечных со спортсменками эпохи Ишмуратовой и Пылевой, жалеет, что нынешние молодые дарования не отдают себя полностью стрелковым тренировкам, не делают в достаточном объеме холостой тренаж, а потому и в гонке на рубеже у нас не лучшие результаты». Спорить с ним сложно, но его коллега Королькевич пока разочаровывает половину женской команды, и об этом Татьяна Акимова говорит в каждом интервью.

Важно говорить на одном языке

При этом команды наших соседей, возглавляемые иностранными специалистами, показывают достойные результаты. У женской сборной Беларуси под руководством Альфреда Эдера уже три спортсменки поднялись на подиум. У украинцев успешно работают русскоговорящие Урош Велепец и Юрай Санитра. Как говорил президент украинской федерации Владимир Брынзак: «Очень важно иметь тренера с европейским опытом и менталитетом и при этом говорящим с нами на одном языке». В этом и причина успехов соседей, притом что наши «легионеры» Пихлер и Гросс даже не пытаются подтянуть русский.

Наши заслуженные тренеры давали результат совсем в других условиях. Когда спортсмен был полноценной частью системы и исполнял все приказания тренера, когда была другая ситуация в плане фармакологии и когда большие объемы легко переваривались. Сейчас мир изменился, а потому советская школа биатлона остается на обочине. Результаты об этом не просто говорят, они вопиют!

Александр Круглов, «Чемпионат»