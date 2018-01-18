Успехи украинских теннисисток вызвали бурную реакцию в России

Триумф украинок на Australian Open вызвал гнев у россиян в адрес спортивного руководства России: «Учитесь у Киева!».

Феерическое выступление украинских теннисисток на Australian Open не оставил равнодушными российских болельщиков. Фанаты после успехов Марты Костюк, Элины Свитолиной и победы Катерины Бондаренко над Анастасией Павлюченковой из РФ буквально облили грязью функционеров национальной федерации и чиновников из министерства спорта, сообщает «Обозреватель».

В комментариях на сайте Чемпионат.com поклонники тенниса предложили президенту ФТР Шамилю Тарпищеву и Виталию Мутко учиться у украинцев воспитывать звезд спорта.

«Позор российской федерации тенниса с ее фальшивым пенсионерским оптимизмом», «Тарпищеву и Мутко надо ехать на Украину (в Украину – Ред.) и учиться готовить теннисисток с чемпионским характером. Украинцы умеют делать это лучше», «Тарпищев, учись у Киева и Украины растить хороших теннисисток. И подскажи там, наверху, что лучше развивать теннис, чем чморить Украину и рассказывать байки, что она не переживет зиму», – возмутились пользователи.

«Обозреватель»