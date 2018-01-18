Военные реформы в Украине: новые подходы к вооружению ВСУ

Тектонический сдвиг. Какое оружие наконец получит армия на передке. Судя по всему, Вооруженные силы Украины вскоре ожидают кардинально новые подходы в обеспечении видами вооружения.

Как известно, военный бюджет Украины на 2018-й год составляет 86 014 500,0 тыс. грн (86 млрд 014 млн 500 тыс. грн), из которых 2,7 млрд грн запланировано направить на закупку и производство боеприпасов, а также приобретение современного вооружения и военной техники. Правда, какого именно вооружения, в законе о государственном бюджете не указывается. Однако, как стало недавно известно, Генеральный штаб принял решение внести в список потребностей украинской армии 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов, пишет Руслан Рудомський на страницах «Depo.Война» .

Тот факт, что такого количества подготовленных расчетов для управления ПТРК и БПЛА в украинской армии сейчас нет, говорит о существенном переоснащении Вооруженных сил качественно новыми видами вооружения. Ведь ранее Генштаб считал приоритетом закупку других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны, которая имеет место последние годы на Донбассе. О чем говорить, если в 2017-м на вооружение армии поступило лишь 50 современных «Корсаров»…

А то, что украинской армии необходимы именно мобильные противотанковые комплексы и управляемые ракеты, наши бойцы буквально криком кричат еще со времен боев за Дебальцево в январе-феврале 2015 г. Приходилось даже слышать мнение, что если бы у украинской армии тогда были современные ПТРК, то и Дебальцево и Донецкий аэропорт до сих пор были бы нашими, а русская армия вела бы себя на Донбассе не так вызывающе.

Можно долго спорить о реалистичности такого утверждения, но нельзя игнорировать тот факт, что сегодня, на четвертом году войны, на передовой ощущается дефицит оснащения управляемыми ракетами, а целые роты имеют на вооружении из подобного вооружения в лучшем случае советский станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, принятый на вооружение в далеком 1963 г.

И что там говорить – достаточно вспомнить, как вся страна с надеждой ждала американские противотанковые комплексы Javelin. И хоть, по словам посла США в Украине Мари Йованович, решение о бесплатном предоставлении «Джавелинов» Украине администрацией американского президента уже принято, однако самостоятельно они ситуацию на фронте не спасут, тем более что с большой долей вероятности попадут в так называемый «неприкосновенный запас» и осядут на складах вблизи западной границы до экстренных случаев.

Поэтому, внесение Генштабом в качестве потребностей ВСУ крупной партии современных ПТРК отечественного производства является очень важным решением. Особенно легких и мобильных «Корсаров», которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою. А об управляемых ракетах и говорить не стоит – они востребованы всегда, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной для поражения укрытий и огневых точек противника.

Вообще данное решение означает, что произошел своеобразный «тектонический сдвиг» в сознании украинского главного командования. Однако не поздновато ли? Ведь, учитывая размеры партии, если даже в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ, то в армию оно поступит не ранее, чем в течение двух, а то и трех лет.

Дело в том, что производит как «Стугну», так и «Корсар» конструкторское бюро «Луч», которое входит в состав «Укроборонпрома». И оно, хоть и является одним из ведущих отечественных предприятий оборонной промышленности, вряд ли успеет выполнить такой рекордный по объемам заказ быстро.

Что же касается БПЛА, ситуация еще хуже. Запланированные 500 дронов – это, конечно, хорошо, но даже такое количество не покроет нынешние потребности армии. 2018-й год на дворе – сегодня беспилотники необходимы в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и ударных вариантах. А у нас до сих пор основную часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны.

Кроме того, до сих пор доподлинно неизвестно ни какие именно БПЛА планирует заказывать Генштаб, ни кто будет выполнять данный заказ. А это важно, поскольку прецеденты бывали разные. Например, в июле 2016 г. в Украину прибыли 24 комплекта (72 аппарата) американских тактических разведывательных дронов RQ-11 Raven, которые зарекомендовали себя в первую очередь тем, что, по словам бойцов, россияне их легко перехватывали.

Но как бы там не было, решение Генштаба перевооружить армию именно такими видами вооружения стоит расценивать однозначно положительно. Ведь, как показал опыт войны на Донбассе, сегодня снайперские винтовки, управляемые ракеты и дроны являются даже более востребованными, нежели танки и самолеты. Особенно при условиях Минских соглашений, которые Украина вынуждена соблюдать.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»