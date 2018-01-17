По решению Стокгольмского арбитража Украина будет закупать газ у России

В этом году впервые после 2015 года Украина вынуждена будет закупать газ в России. «Нафтогаз Украины» утверждает, что российская цена поставки газа от «Газпрома» весьма выгодна.

«Нафтогаз Украины» в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления. Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Укринформ».

«Мы как «Нафтогаз» планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться», — сказал Коболев.

Он пояснил, что с 2018 года «Нафтогаз» должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского «Газпрома».

При этом он не назвал дату возобновления поставок.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с конца 2015 году не поставлял газ из России. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положением контракта «бери или плати».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

В «Нафтогазе» заявляли, что цены на российский газ будут «на уровне немецкого рынка».

«Укринформ»