Относительно «непризнания» Радой «ЛДНР» террористическими организациями.

Вчера Рада не проголосовала за поправку в законопроект №7163 (т.н. «о деоккупации Донбасса»), которой «ЛДНР» признавались террористическими организациями. Об этом пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

Во-первых, Рада признала «ЛДНР» террористическими организациями еще в январе 2015 г. Тогда это решение было полностью обоснованным: множество бандформирований «ЛДНР», получая помощь от России, тем не менее на тот момент по факту не были оргштатными структурами Вооруженных сил России. Статус террористических для них был более чем уместен. Так что такое решение Рады есть, ему уже 3 года, и никто его не отменял.

Во-вторых, сегодня ситуация изменилась. все формирования местных боевиков, российских наемников, подразделений ВС РФ на Донбассе входят в состав корпуса российских оккупационных войск – а именно, в «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР», которые находятся в оперативном подчинении штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Т.е. на сегодня по факту – это организационно-штатные структуры ВС РФ, составляющая оккупационных войск, т.е. оккупанты.

Относительно «непризнания» Радой «ЛДНР» террористическими организациямиВчера Рада не проголосовала за поправку в закон… Опубліковано Dmitry Tymchuk 17 січня 2018 р.

Вбивать в законопроект, который устанавливает переформатирование АТО и констатирует факт оккупации Россией части Донбасса, статус «ЛДНР» как террористов – не просто не соответствует нынешним реалиям, но и размывает статус оккупационных войск РФ. Ведь тогда мы даем повод Москве говорить: вот видите, Украина говорит о каких-то там своих террористах в лице «ЛДНР», причем здесь Россия?

Нет. Нынешний реальный статус у «ЛДНР» – это оккупационные войска и оккупационные администрации России. Именно это и зафиксировано в законопроекте №7163, который, я искренне надеюсь и верю, завтра будет принят Радой.

Дмитрий Тымчук, Facebook