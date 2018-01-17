Хорватия готова помочь в реформирование ВСУ

Министр обороны Украины Полторак так же подчеркнул схожесть украинских проблем с теми, с которыми Хорватия сталкивалась в прошлом.

Хорватия поддерживает Украину на пути евроатлантической интеграции и готова помочь в реформировании украинских Вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полторак в Загребе, сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на «Tportal.hr».

«Республика Хорватия поддерживает евроатлантический путь Украины и территориальную целостность Украины и готова продолжать поддерживать Украину в укреплении и реформировании оборонной сферы и сферы безопасности, передавая собственный опыт», — заявил Крстичевич.

В свою очередь Полторак отметил, что у Хорватии в прошлом было много похожих проблем, с которыми сталкивается Украина с 2014 года.

«Хорватский опыт в восстановлении своей территориальной целостности, а также модернизация Вооруженных сил имеет большое значение для Украины», — сказал он.

Министры обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере обороны, в том числе в области военно-технического сотрудничества, оборонной промышленности и подготовки и обучения.

Кроме того, Крстичевич и Полторак обсудили состояние глобальной и региональной безопасности и отношения между Украиной и НАТО.

«В современных условиях безопасности сотрудничество с Хорватией, как государством-членом Альянса, страной, преодолевшей внешнюю агрессию и возобновившей территориальную целостность, является крайне важным для нашей страны», — отметил Полторак после встречи.

«Европейская Правда»