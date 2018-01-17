Обращение Януковича к Путину с просьбой ввести войска прикрывало российскую агрессию в Крыму

Суд продолжает рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины Януковича.

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 с призывом ввести войска в Украину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму. Об этом заявил в среду на допросе в суде относительно госизмены Януковича бывший и.о. министра иностранных дел, а теперь посол в Польше Андрей Дещица, передает «Украинская Правда».

«Это была попытка оправдать направление российских войск в Крым», — сказал он.

Дещица также указал, что на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года, на котором обращение Януковича к президенту России зачитал тогдашний представитель РФ в ООН Виталий Чуркин, ни у кого из участников собрания не возникло сомнений в том, что РФ осуществила агрессию против Украины.

Как известно, 17 января Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, суд заслушивает посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

Дещица исполнял обязанности главы МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года.

«Украинская Правда»