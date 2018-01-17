Пентагон протестует против наращивания милитаризации Крыма

В США отрицательно оценили развертывания российской системы ПВО С-400 в Крыму.

Соединенные Штаты оценивают последствия для ситуации безопасности в связи с последним развертыванием Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 в оккупированном Крыму. Об этом заявил в среду военный чиновник США, сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на Reuters.

«Это не хорошо. Это не сулит ничего хорошего», — сказал высокопоставленный чиновник Европейского командования США, говоря на условиях анонимности.

В субботу второй в аннексированом Россией Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем. Первый дивизион С-400 был развернут Россией весной 2017 года близ Феодосии.

Американский военный чиновник признал, что цель развертывания оценить трудно. Однако любые средства противовоздушной обороны, по его словам, укрепляют российский военный потенциал в Крыму, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, охват.

«Если возникнет намерение, это дает возможность или защитить чуть больше Черного моря, или наступать оттуда … Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение их воли использовать военную силу», — сказал чиновник, не говоря о потенциальных действиях России.

«Европейская Правда»