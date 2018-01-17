123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Урегулирование конфликта на Донбассе – один из приоритетов года для ООН

Центр новостей ООН
17 января 2018

В ООН считают недопустимым замораживание конфликта на Донбассе. 

Урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, станет одним из приоритетов Организации Объединенных Наций в 2018 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

«Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе», – подчеркнул Гуттериш.

Генсек ООН отметил, что урегулирование конфликтов в различных частях Европы требует предотвращения «опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив».

Ранее координатор системы ООН в Украине Нил Вокер заявил, что в 2018 году гуманитарная помощь Донбассу составит $187 млн.

Центр новостей ООН

Tags: донбасс, крым, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены