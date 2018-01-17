Такие результаты телефонного разговора между главами МИД Украины и Чехии.

Министр иностранных дел Чешской Республики Мартин Стропницкий заявил, что Чехия безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии обнародовавшего информацию об итогах телефонного разговора глав МИД Чехии и Украины.

Дипломаты обсудили текущую ситуацию в Крыму и на востоке Украины.

«Мы рассматриваем незаконную аннексию Крыма как серьезное нарушение международного права», — подчеркнул Стропницький.

Министры обсудили прогресс Украины в реализации политических и экономических реформ, борьбу с коррупцией и имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стропницкий подтвердил готовность Чехии продолжать активную поддержку реформ в Украине, особенно в качестве международного координатора в сфере образования. Он также высоко оценил стабилизацию ситуации в экономике Украины, что может быть интересным для чешских предпринимателей и инвесторов.

«Европейская Правда»