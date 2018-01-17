Россия проводит военные учения в Приднестровье

Россия не собирается выводить свои войска из Молдовы, отвергая все предложения на сей счет.

Россия проводит очередные военные учения с участием военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, передает «Укринформ».

«В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова будут проведены занятия, в рамках которых военнослужащие отработают все возможные действия для ведения боя с противником», — говорится в заявлении пресс-службы.

Особое внимание уделят порядку действий при появлении на направлении стрельбы гражданских лиц и действиям боевых групп при ведении боя внутри здания.

Это первые в 2018 году обучения, которые российские военные проводят в Приднестровье.

Как известно, в августе 2017 года Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и достаточно неожиданной».

Как сообщалось, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон назвал «пиар-ходом» и «пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам» обращение молдавских властей. Додон считает, что «миротворческая операция в Приднестровье» является успешной и должна быть продолжена.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Россия проводят военные учения в Ростовской области на границе с Украиной.

«Укринформ»