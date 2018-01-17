Годовой обзор: год пассивности России заканчивается без окончания

Пока мир движется вперед, Россия отстает все больше, и все меньше страна готова к решению проблем завтрашнего дня

Новый 2018 год в России фактически начался лишь 9 января, когда страна пробудилась от своих традиционных праздничных гуляний. Тем не менее, общее отношение россиян к прошедшему 2017 году можно сформулировать одной фразой: «Скатертью дорога!» Почти во всех сферах 2017 год не стал успешным для России, но, по крайней мере, обошлось без серьезных катастроф, пишет на страницах «The Jamestown Foundation», Павел Баев.

Поведение Москвы на международной арене было на удивление пассивным. Особенно, если сравнивать с 2014-м годом – агрессией против Украины, 2015-м – интервенцией в Сирию, и 2016-м годом – неуклюжее вмешательство в выборы в США. Военные учения «Запад-2017» были проведены с осторожностью и не принесли всплеска политической напряженности в Балтийском регионе. На востоке Украины в зоне конфликта на Донбассе установился режим прекращения огня, хоть и с многочисленными нарушениями. Долгожданным событием определенно стал обмен пленными в конце декабря. Беспрецедентное решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации России за крупномасштабную государственную допинговую программу вызвало возмущение многих «патриотов». Но президент Владимир Путин решил «проглотить» это оскорбление и разрешил российским («чистым») спортсменам принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным олимпийским флагом.

Главным ньюсмейкером плохих новостей в 2017 году была Северная Корея, и Россия попыталась представить себя как часть решения этой проблемы. Но на самом деле Москва не имела никакого отношения к совместным усилиям США и Китая по нейтрализации ядерной угрозы с Корейского полуострова. Путин хоть и громко критиковал санкции за их неэффективность, но каждый раз, когда в Совете Безопасности ООН рассматривалось ужесточение санкционного режима против КНДР, Москва голосовала «за», следуя примеру Пекина. Развитие стратегического партнерства с Китаем многие российские эксперты представляют, как одно из главных достижений прошлого года. Впрочем, Путина едва ли устроит роль «младшего партнера» Китая.

«Победа» России в Сирии должна была стать кульминацией в международной повестке России ​​ в 2017 году. Но сначала развалился план Путина собрать на «съезд» в Сочи оппозиционные и правительственные силы Сирии. Затем минометным атакам подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии, что лишь подчеркнуло уязвимость российского военного контингента. Россия оказалась зависимой от поддержки Ирана, хотя Москва не может не замечать, что Тегеран проводит собственную политику, неприемлемую для США, Саудовской Аравии и Израиля.

Главным и все еще углубляющимся провалом внешней политики РФ в прошлом году стало ухудшение отношений с Соединенными Штатами. Первоначальное ликование в Москве, вызванное началом эпохи Дональда Трампа, сменилось серьезным беспокойством по поводу наращивания военного потенциала США, а также введением новых санкций. Путин все еще считает, что этот двусторонний кризис вызван интригами побежденной Демократической партии США. Он воздерживается от критики Трампа, все еще надеясь на диалог. При этом Путин не смог удержаться от критики новой стратегии национальной безопасности США, которую охарактеризовал как «наступательную» и «агрессивную».

Но что беспокоит российские элиты гораздо больше, чем ракеты, – это предстоящее применение персональных санкций США. Герман Греф, глава Сбербанка России, заявил, что шаги против российских денег, которые спрятаны на Западе, могут привести к тому, что «холодная война» покажется «детской забавой».

Влияние новых санкций на Россию будет усиливаться за счет неуклонно растущего влияния США на глобальном энергетическом рынке. Это оказывает давление на самую чувствительную экономическую составляющую России – цену на нефть. Российское правительство пытается сбросить со счетов слабые экономические показатели страны и не допустить роста инфляции, но оно по-прежнему не способно определить каких-либо источников роста экономики. По-видимому, Путин довольствуется экономическим застоем и, очевидно, рассчитывает на низкий спрос на реформы в разочарованном и дезорганизованном российского обществе. Тем не менее, ему нужно найти сильный посыл для своей президентской кампании. Потому что Алексей Навальный, который официально дисквалифицирован как кандидат на президентских выборах, уже мобилизовал недовольных «все теми же» перспективами России.

Путину нужны выборы 18 марта, чтобы добиться новой легитимации своей власти, но ему нечего пообещать стране, кроме самого себя. Следующим грандиозным событием в России должен стать Чемпионат мира по футболу 2018 года. Однако он состоится только в июне-июле. А по завершению международного футбольного чемпионата будущее России представляется бесперспективным.

Представители молодых поколений уже высказываются против скучной и жестко контролируемой политической среды, городской средний класс возмущен хищнической коррупцией российский элит. Да, у многих в России есть основания думать, что 2017 год был не так уж и плох, по сравнению с 1917-м годом великого переворота. И Путину выгодно, чтобы вся эта неопределенность тянулась как можно дольше. Однако мир быстро движется вперед, а Россия отстает все больше, и все меньше страна готова к решению проблем завтрашнего дня.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»