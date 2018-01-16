Евреи Украины предложили составить «Коричневый список» для антисемитов

В Украине выдвинули общественную инициатива по созданию поименного списка антисемитов и ксенофобов. Цель это общественной инициативы – противодействие методам гибридной войны России против Украины.

Павел Фельдблюм, председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины выступил с общественной инициативой создание поименного списка антисемитов и ксенофобов. Основной целью данной инициативы автор считает результативное противодействие российским методам гибридной войны против Украины. Не секрет что российская пропагандистская машина использует темы антисемитизма и ксенофобии для дискредитации украинского общества и государства. Об этом Павел Фельдблюм пишет в своей программной статье опубликованной на его личной странице в Facebook.

«Это важный для меня текст. Очень жду обратную связь, реакцию моих друзей на эту инициативу», – пишет он в предисловии статьи.

«Коричневый Лист» – против антисемитов, ксенофобов и антиукраинской пропаганды РФ

Недооценивать врага во время войны – большая ошибка. Как бы мы ни смеялись над российской пропагандой, она работает. Мощно, цинично и в ряде направлений достаточно эффективно. Это неудивительно: ресурсы закачиваются гигантские, враг не считается с затратами.

В частности, одна из его задач – внедрять в мировое общественное мнение пропагандистскую мантру о том, что Украина – «фашистская» страна, в которой процветают антисемитизм, ксенофобия.

Что, мол, «не все так однозначно», а отсюда – что помощь Запада Украине в борьбе с Россией может быть ослаблена, сама ее необходимость поставлена под сомнение. Небескорыстных «понимателей» Путина, особенно в Европе, хватает, но им нужны идеологические подпорки для антиукраинской работы.

В ход идут давно прикормленные Кремлем «официальные» московские раввины, некоторые российские и даже украинские еврейские организации, израильские клоуны-«эксперты» типа Кедми и Эскина, даже еврейское происхождение пропагандиста Соловьева. В Украину забрасываются российские диверсионные группы, финансируются местные, готовые исполнить любой заказ, организуются дешевые провокации, и дорогие провокации тоже, инспирируются антисемитские акции, которые информационно сопровождают «ольгинские» тролли-боты в Сети.

«Еврейская карта» в гибридной войне с Украиной (а шире – с Западом) разыгрывается Россией вовсю, и пока мы объективно мало что можем ей противопоставить. Объяснение этому простое: положение, в котором оказывается Украина в данном вопросе, можно охарактеризовать как «цуцванг».

Это важный для меня текст.Очень жду обратную связь, реакцию моих друзей на эту инициативу.«КОРИЧНЕВЫЙ ЛИСТ» — против… Опубліковано Pavel Feldblyum 16 січня 2018 р.

Уровень толерантности, цивилизованности государства и общества определяется не столько наличием антисемитских проявлений, сколько реакцией общества и государства на них. Общественная реакция на антисемитизм в Украине – колоссальная: моментально включаются журналисты, блогеры, политики, депутаты различных уровней. Но и эту абсолютно здоровую реакцию кремлевские пиар-асы используют в своих целях: мантра об «украинском антисемитизме» под нужным соусом, с помощью прикупленных ЛОМов и «фабрик» ботов разгоняется по Сети. И я тут отчасти понимаю, почему государственные институты в Украине не всегда комментируют инциденты, в которых явно просматривается участие заинтересованной стороны, хотя доказать это не всегда возможно. Провокации такого рода в Украине организуются часто, с заявлениями украинские лидеры могут выступать практически каждый день, а в таком случае это бессмысленно и даже контрпродуктивно. В результате на высоком уровне будет регулярно обсуждаться искусственно поднятая наверх тема, она попадет в топы новостей, а российской пропаганде это и нужно.

Эффективность правоохранительной системы в борьбе с ксенофобскими провокациями пока явно недостаточна, хотя, например, наемников, бросивших коктейль Молотова в здание львовской синагоги, поймали, и российские уши у них торчат во все стороны. Да, в Украине, как и во многих странах Европы, от Франции до Польши, есть доморощенные антисемиты, ксенофобы разных мастей. И, наверное, такие люди будут всегда. Что делать обществу? Примириться с ними? Сидеть сложа руки? Нет.

Оставим то, что эти люди говорят у себя на кухнях. А вот борьба с публичными проявлениями их «идеологии» должна быть жесткой, абсолютно бескомпромиссной. Но применительно к условиям, в которых сейчас находится Украина, в ситуации гибридной войны, борьба с антисемитизмом и ксенофобией должна быть еще и адресной, конкретной, а не размытой и популистской.

Чтобы вытравить антисемитизм в публичном пространстве, нужно бороться с реальными ксенофобами, антисемитами, которых нужно наказывать, согласно закону, и морально ставить на место, – а не с «антисемитизмом вообще». Который подразумевается, что «победить невозможно», зато муссировать разговоры о нем, обвинять в нем «общество в целом» можно сколько угодно.

Это, конечно, если в борьбе с антисемитизмом и ксенофобией нас интересуют результаты, а не процесс.

Я абсолютно убежден, что базовое условие успеха борьбы с антисемитизмом в Украине – это его персонификация. У каждого ксенофобского проявления есть имя и фамилия, и они должны быть известны обществу, а их носители – жестко осуждаемы им. Я и мои друзья, единомышленники, граждане Украины разных национальностей, сделаем то, что в наших силах, чтобы реализовать это на практике.

Мы начинаем формировать так называемый «Коричневый лист» – поименный список антисемитов, ксенофобов (в том числе украинофобов), попасть в который за свои непристойные действия и высказывания станет позором, который будет трудно с себя смыть, – как в глазах граждан Украины, так и в глазах Запада. Попавшие в этот список приобретут публичное клеймо ксенофоба, антисемита. А, кроме того, могут неожиданно для себя оказаться нежелательными гостями в цивилизованных странах.

Все решения о включении в «Коричневый лист» будут предельно взвешенными, они будет приниматься коллегиально – общественным комитетом, в состав которого войдут авторитетные, уважаемые в Украине люди.

Предлагаемый нами публичный репутационный механизм борьбы с ксенофобией будет эффективен лишь при поддержке со стороны украинского гражданского общества. При условии, что множество общественных и государственных институтов будут содействовать проекту – как на официальном, так и на моральном уровне. Тогда каждый, попавший в «Коричневый лист», ощутит вокруг себя общественный вакуум.

Конечным результатом нашей общей работы мы видим то, что

Антисемиты и ксенофобы будут изгоями в украинском обществе/государстве, а не общество/государство – объектом дискредитации для них.

В то же время у каждого фигуранта «Коричневого листа» останется возможность его покинуть – публично извинившись, четко отмежевавшись от своих ксенофобских высказываний и действий. Эта процедура будет открытой, хотя и довольно сложной: все более или менее публичные фигуры в нашей стране, выбравшей путь в Европу, должны осознавать цену своим словам.

Точкой отсчета в составлении «Коричневого листа» станет момент оглашения состава членов общественного комитета, который мы сейчас формируем на базе инициативной группы, с привлечением авторитетных сограждан и независимых экспертов. Надеюсь, это случится довольно скоро, и тогда я через Фейсбук обращусь к своим друзьям, читателям, ко всем гражданам Украины с предложением присылать сюда либо на электронную почту информацию о зафиксированных вами случаях ксенофобии, об оскорбительных для национального достоинства высказываниях/ публикациях, о проявлениях антисемитизма, заслуживающих, на ваш взгляд, реакции комитета.

Еще раз подчеркну, что наряду с антисемитизмом предметом нашего внимания будут ЛЮБЫЕ ксенофобские проявления в отношении представителей ЛЮБОЙ этнической группы. Все обращения будут рассматриваться коллегиально и в соответствии с четкими критериями оценки ксенофобии/антисемитизма, которые выработает комитет «Коричневого листа».

Обо всех новостях, касающихся деталей формирования нашей организации, я буду информировать пока на своей странице. Давайте общаться, обмениваться мнениями, вместе бороться с российской пропагандой, работать на европейское будущее Украины.

Павел Фельдблюм, Facebook