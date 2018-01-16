Украина получит летальное оружие от правительства США бесплатно

Такое заявление сделала американский посол в Украине. Речь идет о заложенной в бюджет США военно-технической помощи Украины. Данный заявление не касается коммерческих поставок оружия в Украину.

Летальное оборонное оружие будет предоставляться Украина Соединенными Штатами в качестве правительственной помощи, а потому будет бесплатной. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила посол США в Украине Мари Йованович.

«Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи – это совсем другой вопрос», – сказала дипломат, утвердительно ответив на уточняющий вопрос о том, что Украине не придется платить за вооружение.

При этом Йованович отметила, что пока не может озвучить подробности касательно предоставления оборонных возможностей.

«У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации», – пояснила дипломат.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине.

«РБК-Украина»