МИД Украины выразил протест против незаконных задержаний и перемещений украинских граждан в Крыму

В МИД Украины заявили о незаконном перемещении в РФ 6 арестованных крымчан. Этих граждан Украины задержали по сфабрикованному делу о терроризме.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным перемещением в РФ 6 граждан Украины, задержанных на территории временно оккупированного Крыма по сфабрикованному обвинению в терористичний деятельности. Об этом информирует «Украинская Правда» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Муслиме Алиеве, Эмире-Усеине Куку, Вадиме Сируке, Энвере Бекирове, Рефате Алимове и Арсене Джеппарове.

«Согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированной страны на территорию страны-оккупанта», — говорится в заявлении.

«Совершение страной-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой ее международно-правовую ответственность», — добавили в МИД.

В министерстве требуют от российской стороны прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с аннексированного полуострова и Севастополя в РФ и немедленно вернуть их на территорию Украины.

Как известно, 4 декабря в оккупированном Симферополе на выездном заседании Ростовский окружной военный суд продлил арест шестерым фигурантам «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Муслиму Алиеву, Эмиру-Усеину Куку, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову до 27 мая 2018 года.

Верховный суд РФ запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных «террористическими».

Первых четырех обвиняемых в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016. Среди них — член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинець Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Другие два фигуранта «дела» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, в Краснодаре над ними издевались, отобрали все вещи угрожали и травили собаками.

«Украинская Правда»