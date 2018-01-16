Украинскому активисту Балуху вынесли приговор за украинский флаг

Суд в Крыму приговорил украинского активиста Балуха к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселении.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн – КР). Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

Ранее российский прокурор запросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тыс. гривен – КР).

Балух во время своего заключительного слова на заседании 15 января заявил, что дело против него «сфабриковано в связи с его политической позицией» и это не заставит его любить «новую Родину».

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что суд отказал адвокатам Балуха в просьбе о переносе рассмотрения дела. Адвокаты тогда уточняли, что рассмотрение дело может быть завершено.

«Крым.Реалии»