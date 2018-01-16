Поклонская требует от Луценко возбудить дела в отношении украинских политиков

Бывший прокурор оккупированного Крыма, незаконно избранная в Государственную думу России, Поклонская направила публичное заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В заявление она требует возбудить уголовные дела в отношение Порошенко, Авакова, Турчинова и ряда других украинских политиков.

Поклонская просит Луценко начать расследование в отношении целого ряда нынешних украинских политиков и чиновников, в том числе Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсена Авакова, так как, согласно ее заявлению, они якобы причастны к созданию некой «преступной организации», совершившей «государственный переворот», передает РИА «Новости».

«Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским С.В, Парубием А.В., Яценюком А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Порошенко П.А., Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И., Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.Й. и другими членами преступной организации уголовных преступлений», – говорится в заявлении.

При этом Поклонская на восьми страницах приводит аргументы, которые, по ее мнению, якобы подтверждают причастность государственных деятелей Украины к «созданию преступной организации, совершившей тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины и ее граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти».

Помимо этого, Поклонская обвиняет нынешних украинских чиновников в «государственной измене». По ее мнению, это проявляется в «предоставлении иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в создании незаконных вооруженных формирований, содействии в совершении террористических атак на территории ряда областей страны и финансировании терроризма».

Также крымская коллаборантка обвиняет вышеперечисленных лиц в «развязывании войны на Донбассе» и «организации жесткого преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года».

«В связи с тем, что данное заявление на имя генерального прокурора Украины является публичным, хочу обратить внимание специально уполномоченных лиц по защите прав человека стран СНГ, Евросоюза на факты массового уничтожения людей по языковому признаку и политическим взглядам на Украине», – заключила Поклонская.

РИА «Новости»