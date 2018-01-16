Спасибо ФСБ за укрепление украинской государственности

Почему очередной фейк о Порошенко стал победой Украины. Информацию попытались распиарить так же, как историю с распятым мальчиком. Разве что не нашли свидетельницу, которая случайно оказалась в Пулковском аэропорту.

Зачем грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко о том, что он обязуется не вредить России, датированное 2007 г.? Об это на страницах издания «Деловая Столица» пишет Сергей Ильченко.

Интрига

Заявление, если предположить, что оно подлинное, было написано в связи с недопуском Порошенко на территорию России. Будущий президент Украины, по состоянию на дату, указанную в заявлении, – 03.02.2007 г. был депутатом ВР по результатам выборов 2006 г. от избирательного блока «Наша Украина», который объединял сторонников Виктора Ющенко. Через 19 дней, 22.02.2007 г., Порошенко стал председателем Совета Нацбанка Украины – но 3 февраля это было еще впереди.

В рукописном заявлении на двух страницах, подшитых в некое дело под номерами страниц 87 и 88, Порошенко протестует против запрета , заявляет, что никогда не вел антироссийской деятельности, поясняет причины визита, сообщает, что бывает в России постоянно и не имеет проблем с российским законом и просит сообщить ему причины отказа. Была также представлена расписка, подшитая в дело под номером 19, в которой Порошенко обязывался в период пребывания на территории Российской Федерации «неукоснительно соблюдать российское законодательство и не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», а также заверял, что не имеет претензий к действиям российских пограничников.

Из этого можно было заключить, что после разбирательств в Россию его все-таки пустили, а расписку и заявление на имя директора ФСБ без указания, впрочем, его фамилии и остальные бумаги, которые возникли по ходу разбирательства подшили в папку и положили в архив на всякий случай.

Акценты и сомнения

Ни заявление, ни расписка не являются компроматом в классическом смысле слова. Столкнувшись в 2007 г. с запретом на въезд в Россию, в ходе деловой поездки любой вменяемый человек, вероятно, попытался бы его оспорить, оспаривая – представить себя российским властям с наилучшей стороны, а увидев возможность завершить неприятный эпизод без колебаний подписал бы такую расписку. В конце концов, это 2007 г. Украинцы и русские еще более или менее братья, Крым не оккупирован, на Донбассе нет российских «ихтамнетов», граница фактически открыта – и нет ни одной причины не дать таких заверений, притом совершенно искренне. Ведь не диверсии же совершать ехал тогда в Россию Порошенко.

Иной вопрос, что сегодня такая расписка вызывает не лучшие чувства, но именно на уровне чувств, а не разума. На такое воздействие и был рассчитан вброс. И, к слову, неясно как «Рустави-2» получил эти документы. Единственный возможный вариант – московский слив. Возможно, напрямую. Возможно, через Саакашвили, у которого с «Рустави-2» близкие отношения. То есть независимо от подлинности документов, налицо явная манипуляция, организованная Кремлем.

Был ли при этом Саакашвили на прямой связи с ее организаторами или опосредованно контактировал с ними через Курченко, или просто был использован втемную, или даже не участвовал в передаче информации – что сомнительно, с чего бы «Рустави-2» вне связи с Саакашвили публиковать слив на Порошенко – он оказался частью московской игры.

Но и подлинность заявления и расписки вызывает сомнения. Во-первых, обе подписи Порошенко абсолютно одинаковы. И все буквы в обоих документах абсолютно одинаковы. В настоящих рукописных документах так не бывает – всегда есть небольшие отличия. А бывает так, когда на основе образца почерка кто-то составил компьютерный шрифт – есть для такого дела и специальные программы, достаточно простые в использовании, не требующие специальных знаний. Нужен образец почерка, достаточно обширный, чтобы там присутствовали все буквы и знаки препинания, программа и несколько часов времени. Подпись при этом кодируется как отдельный знак.

А во-вторых, налицо и фактические неточности. Сын Порошенко, на приезды к которому он ссылается в заявлении в 2007 г. не был женат. Он женился только через шесть лет. Понятно, что наличие тещи в Санкт-Петербурге можно уже не обсуждать.

Заявление написано очень уж старательно – в том смысле, что затрагивает все условно-болезненные для Порошенко моменты. Условно, потому, что хотя, к примеру, Партия регионов в момент своего основания, конечно, не была партией белых и пушистых – таковых в политике просто не бывает, но не была и тем, чем стала через несколько лет – отстойником российской агентуры, явной и тайной. И наконец, непонятно откуда взялась расписка. Известно, что Порошенко не пустили-таки в Россию в 2007 г. То есть расписку либо выманили у него обманом, пообещав пропустить в обмен на нее, а затем, чисто по-русски, не сдержав обещания, либо напечатали на том же принтере, что и явно фальшивое заявление.

Словом, налицо фейк. Но, как уже было сказано, фейк оказался во благо. Российская агентура показала себя во всей красе.

Почему эта история на пользу Украине

Понятно, что «новость» тут же подхватили российские сайты и сайты, работающие от имени «республик» ОРДЛО, такие как «Сводки ополчения Гиркина» и NewsFront. Подхватила ее и одиозная «Страна.ua». И «Украинская правда». И сам Саакашвили опубликовать пост – мол, «Рустави-2» – лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые проверяют источники и не могут ошибаться. И Олег Панфилов, профессор университета Илии в Грузии, основатель Центра экстремальной журналистики в 2000-2010 гг. и директор московского бюро американского комитета защиты журналистов, а ныне обозреватель «Крым.Реалии и Радiо Свобода» тоже отметился. И, конечно, отметилась куча сетевых троллей.

Словом, информацию попытались распиарить максимально широко, примерно так же, как историю с распятым мальчиком – в трусиках, естественно, как же без них мальчика распинать – неприлично это. Разве что не нашли свидетельницу, которая в это время, десять лет назад, случайно, проездом была в Пулковском аэропорту и все видела своими глазами. Вероятно, на нее не выделили в Москве бюджета – санкции все-таки заставляют экономить. А возможно, и выделили, но деньги (по российской традиции) украли где-то по дороге. А может, женская роль была выставлена на тендер и досталась в этот раз депутату Верховной Рады Виталию Куприю, который заявил, что собирается направить запрос в СБУ по факту государственной измены президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего не причинять вреда РФ, находясь на ее территории. Вот интересно отправил ли Куприй свой запрос или только пообещал и ничего не сделал, ну как это обычно бывает у депутатов?

А так, кроме верещащей свидетельницы женского полу, было все, что положено в таких случаях. Но, поскольку сейчас не 2014-й, а 2018 г., и Украина накопила некоторый опыт информационной войны с Россией, номер, увы, не прошел. В АП оперативно – в три часа ночи – отреагировали и назвали записки фейком. Скорость реакции приятно удивляет. Очевидно, в АП научились отслеживать такие диверсии в режиме реального времени и круглые сутки, невзирая на праздники и выходные. Что, конечно, очень хорошо. Глазастые сетевые активисты увидели нестыковки в тексте и указали на них. И вся компания, пиарившая «измену Порошенко» дружно села в лужу. Одну на всех.

И сейчас из лужи доносятся вразброд следующие версии:

– Молчание и попытка сделать вид, что это был не он, в надежде затеряться в толпе и тихонько смыться. Такую позицию заняли депутат Куприй, мастер на все руки Панфилов и промосковские сетевые тролли.

– Отчаянные крики: «Это правда, правда, правда! Все правда! Все так и было! Мы точно знаем!» – раздающиеся с совсем уже маргинальных российских ресурсов, вроде телеканала «Россия-24». Вероятно, между ними идет конкуренция за бюджет на живую свидетельницу, которая сама видела, как Порошенко в 2007 г. с чемоданом украинских государственных тайн был задержан в аэропорту «Пулково». Впрочем, российский зритель и не такое съест – но это, конечно, уже не то. Слив-то был рассчитан в первую очередь на украинскую аудиторию.

– Версия о том, что это в чистом виде инициатива Саакашвили. Выглядит неубедительно – уж очень дружно и, главное, быстро подхватили фейк российские ресурсы.

– Версия о том, что это был вброс ЦРУ, осуществленный через Саакашвили. По сути, модифицированный вариант версии об инициативе самого Михо. Неубедительно по той же причине.

– Версия о том, что Порошенко и Саакашвили действовали заодно, и это был вброс, спланированный АП, – привика от будущего компромата. Тоже неубедительно – и тоже по той же причине. Ну никак «Страну.ua» не заподозрить в сотрудничестве с Администрацией президента Украины. Не сходятся концы с концами.

Остается версия об искреннем заблуждении и/или эксцессе непосредственного исполнителя. «Украинская правда» уже нашла безвестного стрелочника, который якобы уволен. Панфилову и Куприю, конечно, сложнее: уволить сами себя они не смогут. Им можно посоветовать объединить усилия и обвинить друг друга. Либо сослаться на одного беса на двоих – естественно, беса из РПЦ МП, ненароком их попутавшего. Два одинаковых свидетельства на одного и того же беса прозвучат, несомненно, убедительнее, чем одно.

Однако, как ни крути, факт остается фактом. Распространять столь грубую фальшивку по заданию, выполняя заказ, мог только тот, кто желает дестабилизации обстановки в Украине. Судя же по реакции сетевых ресурсов, более всего ее желает Россия. То есть каждый такой распространитель либо российский агент либо….

Обманутый? Возможно, конечно. Но купиться на такую грубую фальшивку мог только полный идиот. То есть, если речь идет о человеке, подхватившем и понесшем дальше этот фейк, то перед нами либо агент Москвы, либо идиот. Исходя из презумпции невиновности и простой гуманности, каждому из участников распространения фейка следует предоставить возможность самому выбрать, кто же он такой. Из двух возможных вариантов. А тем, кто попытается отмолчаться, можно задать этот вопрос и в лоб открытым текстом: кто вы? И пусть уж каждый сам выбирает тот образ, который ему больше по душе.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»