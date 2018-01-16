Факты подготовки госпереворота в Украине

Как проходила российская подготовка госпереворота в Украине. Депутаты Соболев и Бондаренко переписывались с людьми Путина.

Человек из окружения советника президента России Владислава Суркова, Дмитрий Пойда договаривался с народным депутатом от «взаимопомощи» Егором Соболевым и руководителем фракции ВО «Батькивщина» в Киевском горсовете Владимиром Бондаренко о поддержке и реализации антиукраинских инициатив. Об этом пишет на своих страницах «Информатор».

В июле 2017 Служба безопасности Украины опубликовала информацию об организаторах и спонсорах антиукраинских мероприятий. Согласно обнародованной спецслужбой схеме, руководство акциями осуществлялось советником президента РФ Владиславом Сурковым.

В организации на территории Украины нужных Кремлю мероприятий ему помогал Инала Ардзимбу, который занимает должность начальника департамента управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

В материалах СБУ утверждалось, что финансирование «протестов» осуществляли люди из окружения Виктора Януковича, а именно – старший сын экс-президента Александр Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший регионал Владимир Олейник, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Дмитрий Пойда в опубликованной схеме украинской спецслужбы фигурирует как один из координаторов антиукраинских акций.

В материалах также упоминается, что в мае 2017 года на совещании высшего руководства РФ Путин раскритиковал Суркова за провал по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и поставил ему задачу в кратчайшие сроки добиться «перезагрузки правящего режима в Украине».

После упомянутого совещания у Путина, конфликты между различными группами в Кремле усилились, планы России по дестабилизаций политической ситуации в Украине начали «выходить» за пределы московских кабинетов, а некоторые из них оказались в распоряжении издания источник.

Журналисту издания, в частности, удалось получить переписки Дмитрия Пойди с народным депутатом от «Самопомочи» Егором Соболевым и руководителем фракции ВО «Батькивщина» в Киевском горсовете Владимиром Бондаренко.

Пойда предлагает Соболеву помочь ему «поднять» тему импичмента украинского президента.

За организацию обращения местных депутатов в Верховную Раду с просьбой урегулировать процедуру смещения с поста президента Украины в порядке импичмента он предлагает депутату вознаграждение в размере 50 000 долларов, на что Соболев отвечает, что «тема рискованная» и поэтому не сможет «собрать большинство».

Пойда в ответ пишет, что хватит десять человек, которые подпишут обращение.

В переписке Соболев интересуется у помощника Суркова, или соответствующие мероприятия запланированы в поддержку Саакашвили и каким образом он сможет получить вознаграждение, если согласится на сотрудничество.

Пойда объясняет ему, что «у него все схвачено внутри страны» и с оплатой «услуг» никаких проблем не будет.

Во время разговора кремлевский куратор антиукраинских акций вспоминает одного из лидеров «Движения новых сил» Юрия Деревянко, который, по его словам, «на прошлой неделе» приезжал к нему.

Пишет Пойда и о народном депутате от «Самопомочи» Семена Семенченко.

По его словам, «он уже работает» на Кремль. А на вопрос Соболева, сотрудничает он с Михаилом Добкиным, помощник Суркова отписывает: «Мише пока деньги не даю, он в последнее время« зажрався »».

Рассказывает Пойда и о реорганизации, которые произошли в их структуре перед Новым годом. В частности, утверждает он, Инал Ардзимбу «переборщил», набрал некомпетентных сотрудников, «которые все провалили», а потому «Инал наверное вылетит».

Кроме того, в переписке с Соболевым Пойда пишет, что Курченко работает с ним, утверждает, что может решить любые вопросы в Крыму и Донбассе и предлагает заняться торговлей пропаном.

Ему он также рассказывает, что представляет Суркова, работает на Курченко и Фирташа, и предлагает вместе «поднять и раскрутить тему импичмента».

К руководителю фракции ВО «Батькивщина» в Киевском горсовете Владимира Бондаренко Дмитрий Пойда обращается с похожими предложениями о сотрудничестве.

Бондаренко отвечает, что поговорит с депутатами «на счет брифингов и голосований», и обещает переговорить «с ней», (упоминается Юлия Тимошенко).

Как следует из переписки, соратники Саакашвили и Юлии Тимошенко, не гнушаются контактами с людьми, связанными с Кремлем, и обсуждают с ними вопросы финансирования мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее «Информатор» сообщал, народный депутат Евгений Мураев по указанию Сергея Курченко круглосуточно транслировал в эфире своего телеканала NewsOne акции Саакашвили.

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский финансировал акции «Движения новых сил» Саакашвили.

Также экс-регионал Сергей Курченко в Москве передал Юрию Деревянко деньги на акции партии Саакашвили.

«Информатор»