Почему «Газпром» празднует триумф!?

По следам пирра или почему «Газпром» Рад победе «Нафтогаза» в Стокгольме. После исторического триумфа команды менеджеров реформаторов «Нафтогаза» от российского монополиста можно было ожидать чего угодно. Тем не менее «Газпром» смог снова удивить.

Оказалось, что российская компания не намерена оспаривать результаты Стокгольмского арбитража по спору с НАК «Нафтогаз України» о контракте на поставку газа. «Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?» — заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев, об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Кого-то может удивить позиция российской компании, ведь не далее как 22 декабря прошлого года НАК «Нафтогаз України» заявила, что выиграла арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери-или-плати» на $56 млрд в 2012-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта.

У «Газпрома» уже тогда оказалось свое видение ситуации. Его представители заявили, что суд обязал «Нафтогаз» заплатить $2 млрд задолженности за поставленный в 2014 г. газ. Кроме того, украинская компания будет должна с 2018 г. и до окончания контракта в 2019 г. ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. Это значит, что до конца 2019 г., то есть пока действует контракт, заключенный еще в 2009 г. (во времена премьерства Юлии Тимошенко), Украина должна в обязательном порядке выбрать 8-10 млрд куб. м газа. С привязкой цены к европейским хабам это получается еще $2-2,5 млрд. Итого украинская компания должна будет выплатить российскому монополисту около $5 млрд.

Много это или мало? Откровенно говоря, сумма существенная. Скажем, $2 млрд это примерно столько, сколько «Нафтогаз» заработал на транзите российского газа в Европу в 2016 г.

Кроме того, надо понимать, что решение Стокгольмского арбитража ликвидирует важнейшее достижение команды Андрея Коболева и правительства Арсения Яценюка, а именно прекращение закупок газа напрямую у страны агрессора, то бишь у России. Теперь Коболеву придется вступить во взаимодействие с российскими коллегами из «Газпрома» и купить у них за твердую валюту 5 млрд. кубов газа. Что поделаешь, решение суда надо выполнять…

В результате получается, что хотя по большинству спорных вопросов, решенных Стокгольмским судом, перевес на стороне «Нафтогаза», но вот деньги получит именно «Газпром». Правда, не столько, сколько хотелось изначально, в разы меньше, но тем не менее. Россияне останутся с профитом. Руководство «Нафтогаза» говорит, что пока не будет спешить с оплатой, в «Газпроме» уверены, что могут и подождать, тем более что по их данным (украинская сторона об этом умалчивает) размер пени за несвоевременную оплату задолженности суд определил в 0,03% от $2,019 млрд за каждый день просрочки начиная с 22 декабря 2017 г., сообщил «Газпром».

Как ни крути, смысла подавать апелляцию у «Газпрома» действительно нет. В свою очередь, у команды-реформаторов во главе с Андреем Коболевым нет оснований трубить об исторической победе над супостатом. Стокгольмские судьи всего лишь привели контракт образца 2009 г. к современным рыночным условиям. Это хорошо и даже можно сказать прекрасно! Но не надо забывать, что при этом «Нафтогаз» еще и остался должен.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»