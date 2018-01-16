Кинорежиссеру Михалкову запретили въезд в Украину

СБУ и Минультуры Украины считают, что кинорежиссер Михалков создает угрозу нацбезопасности Украины. Помимо Михалкова в обновленный список внесены еще лиц представляющих угрозу нацбезопастности.

Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего. Об этом свидетельствует приказ министерства №55 от 15 января, подписанный министром Евгением Нищуком, передает «Украинская Правда».

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич», – говорится в приказе.

Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Василию Вакуленко, известному как «Баста», въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Об этом сообщалось в ответе СБУ на информационный запрос, как передавал «Апостроф».

Соответствующее решение в отношении гражданина РФ принято в связи с тем, что после аннексии Крыма Россией Вакуленко выступал с концертами на полуострове.

«Согласно ст.13 закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному гражданину РФ сроком на три года», – говорится в сообщении СБУ.

Как известно, российский певец выступил в Киеве с концертом 17 июня, следующий концерт Басты в Украине был запланирован на 1 декабря, но он не состоялся.

«Украинская Правда»