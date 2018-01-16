Разве не страшно, когда безо всяких террористов дети режут друг друга ножами?

Когда случается какое-то совсем дикое происшествие, хочется поскорее поставить диагноз. Как будто назвав какую-то одну главную причину, ты успокаиваешь самого себя. Виновата власть, виноват интернет, виновата школа, виноваты наркотики…

Помните, был такой фильм «Боулинг для Колубмины»? Режиссер Майкл Мур. 2002 год. Бойня в школе Колумбайн. 1999. Когда это все случилось, подростка из Перми по имени Лев еще не было на свете. Когда Майкл Мур снял свой фильм, подростку по имени Лев был год или около того. Мы уж и забыли про то громкое кино. А в Штатах за два десятилетия жертвами публичного насилия стали сотни людей и школьников в том числе. И даже в нашей стране трагедия в Перми – не первая, пишет Антон ОрехЪ на страницах «Эхо Москвы». Но подросток Лев сдвинулся почему-то именно на почве побоища в Колумбайне. Когда случается какое-то совсем дикое происшествие, хочется поскорее поставить диагноз. Как будто назвав какую-то одну главную причину, ты успокаиваешь самого себя. Виновата власть, виноват интернет, виновата школа, виноваты наркотики. И обязательно хочется сказать, что вот если бы такой-то прорехи не было, то и никакого происшествия не случилось бы. И никакой резни в пермской школе не произошло бы. Мы ищем простые ответы на сложные вопросы. Ищем виноватого в самом конце цепочки. Сейчас свалят все на какого-нибудь дядю, который сидел на посту охраны в этой школе – он за все и ответит.

А кто ответит за то, что парень с ножом в свои 16 лет – наркоман и психопат, не раз пытавшийся убить самого себя? Его исключили из школы – и что дальше? Выкинули и забыли? Такие трагедии заставляют еще раз посмотреть вооруженным глазом на кучу проблем. Детские психологи снова подумают о подростковой жестокости, специалисты по интернету озаботятся влиянием социальных сетей и каких-нибудь групп смерти. Специалисты по безопасности расскажут, как помешать вооруженным людям проникать в учебные заведения. Детский омбудсмен вообще голову себе сломает, размышляя, как дошел до такого состояния этот мальчик и чем занимались его родители. Мама вот не захотела ехать к раненому сыну в больницу – мол, чего там делать. Так нам, по крайней мере, описывают ее реакцию. Но бесспорно одно: побоище в Перми – главная новость дня.

Которая оказалась для наших телеканалов менее важной, чем перетирание из пустого в порожнее министра Лаврова. А для Дмитрия Пескова важным оказалось, что это не кто-то напал на школу, а это внутренняя поножовщина. Хотя я не понимаю, чем одно может быть лучше другого. Терроризм – это страшно. А разве не страшно, когда безо всяких террористов дети режут друг друга ножами? Можно ставить какой угодно диагноз и как угодно заострять проблему. Но нельзя делать вид, что ничего серьезного не произошло.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»