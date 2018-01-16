На митинге под Верховной Радой требуют принять законы по борьбе с российской агрессией

Под Верховной Радой Украины митингуют с требованием принять законы по борьбе с российской агрессией. Митингующие снесли под стены Верховной Рады шины и подожгли их.

У здания Верховной Рады во вторник утром проходит акция под названием «Стоп реванш» с требованием принятия ряда законов, направленных на борьбу с российской агрессией. Всего в акции принимают участие около 100 человек, как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина». Они прошли колонной от стадиона им.Лобановского по ул.Грушевского в центре украинской столицы к зданию парламента, где устроили на проезжей части митинг, передает .

Движение автотранспорта по ул.Грушевского затруднено, но не перекрыто.

Выступающие требуют от народных депутатов принять ряд законопроектов по деоккупации Донбасса, введении санкций против представленных в Украине российских компаний, а также требуют принятия законопроекта об Антикоррупционном суде с учетом выводов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия).

Также среди требований выступающих – привлечение к ответственности ряда политиков, «связанных с предыдущей властью», в частности, лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, бизнесменов Дмитрия Фирташа и Рената Ахметова, народных депутатов Сергея Левочкина и Вадима Новинского.

Группу митингующих окружило больше количество правоохранителей. Но по началу акция проходила мирно. Затем активисты акции сожгли флаг Российской Федерации. На данный момент пожарные пытаются погасить огонь, – передает корреспондент телеканала «NewsOne» с места событий – а полиция в свою очередь – оттеснить неизвестных от огня. Уже произошли столкновения. В сторону сотрудников правоохранительных органов летят камни. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ.

В социальных сетях опубликовали видео с места событий. В частности видео на своей странице в Facebook разместил фотограф Ян Доброносов.

Опубліковано Yan Dobronosov 16 січня 2018 р.

После митинга под Верховной Радой участники акции намерены пройти к зданию Администрации президента Украины, где также огласить свои требования.

Опубліковано Yan Dobronosov 16 січня 2018 р.

Марш организован общественным объединением «Свободные люди», организациями «Украинская народная рада Донеччины и Луганщины», «Национальный альянс», «Музыкальный батальон», «С-14», «УНА-УНСО».

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник рассмотрит во втором чтении в целом законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», которым РФ признается государством-агрессором.

«Интерфакс-Украина»