Есть свидетельства сотрудничества полковника Безъязыкова с «разведывательным управлением» боевиков ОРДЛО

К делу Безъязыков приобщили расшифровки разговоров с боевиками «ДНР». СБУ считает полковника агентом российских спецслужб.

Шевченковский суд приобщил к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков, расшифрованные телефонные разговоры, которые, по утверждению прокурора, доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны. Об этом сообщает «5 канал».

В части разговоров Иван Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – просто упоминается, как утверждает обвинение. Сам подсудимый и его защита обвинения отвергают.

Кроме того, Безъязыков попросил охрану для его семьи – по мнению подсудимого, им грозит опасность.

Обвинение заявляет: с августа 2014 го по июль 2016 года, во время пребывания в плену боевиков, Безъязыков стал членом террористической «ДНР» и работал в «разведывательном управлении» вооруженного формирования.

«Есть серия разговоров, которые я бы назвал «попытки боевиков дискредитировать пленного». Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек», – отметил адвокат Олег Веремеенко.

«Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации», – прокомментировал прокурор Олег Пересада.

Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.

Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года, передает «Украинская Правда».

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР». Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной «Дядя Ваня».

Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. «министерства обороны ДНР» Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на «ДНР».

Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.

Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в «инсценировке», чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.

4 января суд продлил арест подозреваемого до 15 февраля включительно.

«5 канал»