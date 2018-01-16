Вор о дружбе с Украиной. Что стоит за денонсацией договора о границе

Вдруг вспомнили про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году и позже ратифицированный парламентами обоих государств.

У Константина Затулина, первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, непростые отношения с Украиной. Бывало, он ездил в эту страну, чтобы позаниматься экстремистской деятельностью и поразжигать антиукраинские настроения в Крыму. Случалось, его там объявляли персоной нон-грата или прямо оттуда депортировали, но потом снова разрешали въехать, и так раза три. Ходячий международный скандал, Константин Федорович уже тогда украшал собой черный список врагов соседнего государства, пишет Илья Мильштейн на страницах «Грани.Ru».

Однако ошибался тот, кто считал Константина Федоровича врагом и только врагом Украины. Оглядываясь назад и по достоинству оценивая крымские наезды единороса, нельзя не признать, что действия его вовсе не сводились к провокациям и вредительству. Солидарно со столичным мэром Лужковым и некоторыми другими товарищами Затулин, можно сказать, предупреждал соседей о грозящей им беде. Он выдавал им военную тайну, и кто же виноват в том, что украинские власти воспринимали его скорее как злобного клоуна, а не ясновидца. Он в этом точно не виноват.

В августе позапрошлого года, когда были преданы гласности записи переговоров Сергея Глазьева с заединщиками времен крымской весны, советник президента гневно от них открестился: дескать, не будет он «комментировать бред нацистских преступников». Иное дело Затулин. Один из собеседников Сергея Юрьевича, он охотно откликнулся на вопросы публики и даже признал, что в обнародованных киевской хунтой прослушках звучит его неповторимый голос, разве что как-то не так «одни слова подставлены к другим». Правда, Затулин тут же обвинил во всем американцев, якобы предоставивших Киеву эти материалы, что выглядело как подтверждение аутентичности записей, нотариально заверенных в Вашингтоне, если не явка с повинной. В общем, он опять послужил Украине, сдавая подельников.

А вчера Константин Федорович взял слово в очередной раз, и эта его речь, пожалуй, затмила все предыдущие выступления.

Он вдруг вспомнил про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году и позже ратифицированный парламентами обоих государств. Почему вспомнил — трудно с ходу сказать, вроде это событие такого рода, что о нем всем нашим политикам-патриотам лучше бы забыть навсегда. Все и забыли, за исключением Затулина. А ему неймется, как в те годы, когда он отважно размахивал российским флагом в соседней стране и подвергался гонениям. Он полагает, что пришла, понимаете ли, пора уточнить отдельные статьи договора. В той части, например, которая касается взаимного признания нерушимости границ.

Перечитывая бумагу, депутат находит в ней серьезные недочеты. Там отмечено, что Россия «считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины«, а ведь это неправда, в России теперь за такие слова можно и срок схлопотать. Вызывает у него нарекания и текст, вынесенный в заголовок соглашения. «Наше признание границ, — сообщает Затулин, — сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам». Короче, договор «односторонне выгоден» Украине, и эту назревшую проблему трижды высланный из Крыма предлагает решать творчески.

Собственно, не имеет значения, с какой целью наш народный избранник интересуется нюансами того соглашения, которое затем, при Путине, в конце 2008-го было автоматически продлено еще на десять лет. Может, юбилейные мысли нахлынули задолго до срока и Затулин счел необходимым ими поделиться. Имеет значение совсем другое. Кажется, никогда еще в истории мировой дипломатии агрессор, заграбастав чужую территорию, не вспоминал внезапно про договор, который нарушил, и не приглашал жертву агрессии за стол переговоров. Типа давай перетрем насчет того, что к нам приплыло в родную гавань, — и будем дальше дружить, сотрудничать и партнерствовать. Давай, ты чего, обиделся, что ли?

Вольно или невольно, желая поглумиться над небратьями или по простоте душевной депутатской, Затулин опять выбалтывает сверхсекретную информацию про российскую власть. Демонстрируя явную наглость, обнажает тайные помыслы. И заветные мечты, распри позабыв, в единую договорную семью объединиться: мы вам дружбу, а Запад нам санкции отменит, вместо того чтобы ужесточать. Давай, соседушка дорогой, «в части, касающейся статьи второй, то есть признания границ», приведем документ в соответствие с нынешними реалиями и больше не станем ссориться. А кто старое помянет — тому референдум и суровые монологи о сакральных землях, утраченных в ходе крупнейшей геополитической катастрофы.

Нет, было бы непростительной ошибкой числить Константина Затулина исключительно врагом Украины. Пожалуй, он своей стране враг, постоянно ее позорящий, а если вы скажете, что подобных врагов на Охотном Ряду собрана целая палата, то возразить будет нелегко, но все-таки поспорю. Ибо Константин Федорович с его неожиданными визитами, признаниями и законотворческими озарениями — фигура уникальная. Никто ведь до вчерашнего дня не догадался о том, что Договор о дружбе России с Украиной можно еще улучшить, а он, светлая голова, додумался и на весь свет свою идею провозгласил. Боюсь, впрочем, что свет его опять не оценит и даже в Киеве депутату Затулину не выпишут какой-нибудь русофобский орден, но это станет лишь свидетельством недальновидности украинских политиков. Так и не научившихся под маской упертого врага разглядеть своего истинного друга.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»