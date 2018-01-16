Растет украинский экспорт в Россию и ЕС

За прошедший год существенно вырос объем экспорта. Украина нарастила экспорт своей продукции в ЕС и Россию.

Украина за прошедший год серьезно увеличила экспорт в Россию. Украинские предприятия так же нарастали экспорт продукции и в страны Евросоюза. Об этом сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, в январе-ноябре прошлого года в ЕС было экспортировано товаров на $15,914 млрд, что на 30,4% больше, чем аналогичного периода 2016 года, а импортировано оттуда товаров на 18,831 млрд.

По данным Госстата, Украина продала товаров в Польшу на сумму 2,5 млрд, а импортировала оттуда на 3,1 млрд, Италии – на $2,2 млрд и 1,4 млрд, Испании – на $1,14 млрд и $529,8 млн, Германии – на $1,6 млрд и $4,96 млрд, Нидерландов – на $1,5 млрд и $579,6 млн соответственно.

В то же время, в январе-ноябре 2017 года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров на сумму $3,58 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом Украина импортировала из РФ товаров на сумму $6,33 млрд или на 38,2% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.

Экспорт украинской аграрной и пищевой продукции в страны Евросоюза в прошлом году вырос на 38,2% и составил $5,2 млрд. Главным покупателями оказались Нидерланды с долей 18,4%.

«Деловая Столица»