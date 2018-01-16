Кто такой Олег Бондаренко и за что его депортировали из Германии

Еще одного пропагандиста «русского мира» накрыло персональными санкциями. Известному кремлевском политтехнологу Бондаренко запретили на три года въезд в ЕС.

Российский пропагандист, политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Теперь, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. «Гуляй Поле» сообщило об этом, ссылаясь на воскресный телефонный разговор корреспондента «ТАСС» с Бондаренко.

«По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года», – сказал он.

По словам политтехнолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии. После задержания его депортировали из Германии.

В Германию Бондаренко приезжал в Германию по приглашению Левой партии, для участия в неком политическом мероприятии. Кроме того известно, что Бондаренко тесно работает с немецкой партией «Альтернатива для Германии», которая известна своей пророссийской позицией и поддержкой российских криминально-террористических анклавов в ОРДЛО.

В частности представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

Так кто же такой Олег Бондаренко и чем он известен?

Олег Бондаренко родился в Москве 15 октября 1983 года. В 2005 году закончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Затем поступил в аспирантуру на кафедру политических исследований Института государства и права РАН. Получил степень магистра в Российском Институте Театрального Искусства (ГИТИС) по направлению театральный менеджмент и продюсирование.

С 2004 по 2006 год – помощник председателя партии «Родина» Дмитрия Рогозина. Координатор специальные проекты партии «Родина». Является основателем молодежной организации партии. В 2006 году помогал Дмитрию Рогозину открыть в Киеве Российско-Украинский информационный центр, исполнительным директором которого являлся до 2014 года.

Следует отметить, что во время открытия Центра присутствовавший Дмитрий Рогозин сообщил как бы в шутку присутствующим о цели работы учреждения: «Будем валить режим Путина из Киева!». Как известно, Дмитрий Рогозин присутствовал во время Оранжевой Революции 2004 года в Киеве на сцене вместе с Виктором Ющенко и другими украинскими политиками.

Правда, вскоре Рогозин был назначен… Владимиром Путиным постпредом России в НАТО. А в последствии стал курировать все российское ВПК.

В 2008 году провел в Белграде по инициативе Сербской Радикальной партии первый Российско-Сербский Деловой Форум. Укрепляя там образом связи российских властных элит с пророссийскими, как правило право-радикальными силами за рубежом. Есть подозрение, что Олег Бондаренко связан с участниками готовившегося в Черногории государственного переворота. Впрочем Бондаренко может похвастаться своими связями в кругах политических элит в России, Украине, Молдове, Латвии. У него за плечами более 20 успешно проведенных избирательных компаний.

С 2008 по 2014 год работал старшим научным сотрудником, а затем и заместителем генерального директора АНО «Институт изучения вопросов международной интеграции». В тот же период являлся советником заместителя председателя Государственной Думы России, а затем специального представителя Президента РФ по связям с соотечественниками Александра Бабакова.

Бабаков известен в Украине, как один из крупных российских олигархов под контролем которого находятся бизнес-активы в Украине, в области энергетики (аффелированная с ним «VS Energy International NV» владеет различными долями десятков украинских «Облэнерго», например – четвертью доли компании ПАО «Черновцыоблэнерго»), гостинично-туристическими объектами (гостиница «Славутич» в Киеве) и другими. Эксперты, в частности, журналист и политолог Андрей Латынин, полагают, что Александр Бабаков – один из «серых кардиналов» российского влияния в Украине. Бабаков будучи депутатом Госдумы поддержал оккупацию и аннексию Крыма.

«Бабаков в Украине очень влиятелен. С одной стороны у него обширные связи в политических элитах Украины, я не буду называть фамилии, но так или иначе он имеет выходы на любого политика в Украине. И не важно у власти этот политик или в оппозиции. Но с другой стороны не менее тесные связи у Бабакова с криминальным миром Украины. Тут даже очень сложно предпологать с кем он не имеет контактов в этой среде. Речь конечно об элите криминального мира, к которой и сам Бабаков относится», – подчеркнул Андрей Латынин.

В 2009 году Олег Бондаренко открыл в Киеве украинское бюро РГРК «Голос России», генеральным директором которого являлся до 2011 г. Параллельно с этим работал директором по развитию сербского ежемесячного журнала «Rusija Danas» («Россия сегодня»). С 2011 по 2014 – автор и ведущий собственной еженедельной программы «Политпросвет» на киевском радио «Голос столицы». Примерно в тоже время, в 2012 – 2014, – автор и ведущий различных программ московской радиостанции «Голос России».

Киевский период работы Олег Бондаренко охарактеризовался «широко известным в узких кругах» коррупционным скандалом. Андрей Латынин, основываясь на данных от источников из окружения Дмитрия Рогозина утверждает, что «объем откатов на выделяемые Россией средств на пророссийскую пропаганду Российско-Украинскому информационному центру составлял до половины всех средств». Латынин считает, что в 2013-2014 году это спасло Украину от массовой и качественной пропагандистской продукции, направленной на продвижение идей «русского мира». Именно этим фактом, полным провалом работы пропагандистской машины Андрей Латынин объясняет снятие Олега Бондаренко с должности директора центра.

«Там серьезно не сошелся дебет с кредитом. Да и результаты его работы оказались практически провальными, российская пропагандистская машина пробуксовала», – подчеркнул Андрей Латынин.

С 2011 г. постоянный автор-колумнист изданий «Московский комсомолец», «Известия», «Независимая газета». Всего насчитывается более 200 публикаций под его авторством, большая часть из них политтехнологические манипуляции и откровенная пророссийская пропаганда.

В 2012 г. стал соучредителем ООО «Агентство стратегических коммуникаций». В 2013-2014 – автор и ведущий собственной программы «Измерение» на киевском телеканале «Гамма». 2014 – автор и ведущий программы «Моссовет» на московской радиостанции «Столица ФМ».

В 2015 – 2016 в составе «Экспертной группы кризисного анализа» занимался экспертным сопровождением Минского процесса. С этой деятельностью Олега Бондаренко связан другой коррупционный скандал. Андрей Латынин утверждает, что «жадность фраера сгубила». Даже далеко не бессребреники команды Владислава Суркова были в шоке от масштабов присвоения Олегом Бондаренко выделяемых российскими властями на ОРДЛО средств. В результате многочисленных жалоб от «руководства» российских криминально-террористически анклавов на Востоке Украины о «недостаточности финансирования» и «блокирования» их «деятельности» Олега Бондаренко исключили из этих процессов и пока оставили в резерве, за счет его сербских связей.

«Фактически Бондаренко спасло от тюрьмы в данном случае только наличие у него связей в политических кругах Европы. Кремль находясь в фактической изоляции и не может разбрасываться такими ценными на данный момент кадрами. Вот и закрывают глаза на его жадность», – прокомментировал ситуацию Андрей Латынин.

С 2016 г. – исполнительный директор Фонда прогрессивной политики. Этот фонд еще называют Фонд социально-экономических и политических исследований «Интеграция и геополитика». Основная задача фонда, по утверждению Андрея Латынина – политтехнологическая подготовка пророссийской почвы в политических кругах различных стран. Не исключено, что и нынешний визит Бондаренко в Германию был связан с прорроссийским лобби в этой стране. Латынин подчеркнул, что Германия выступает одним из инициаторов нормандского формата и обладает влиянием на украинские власти. Так как ныне минский переговорный процесс в тупике, то такие «закулисные» и неофициальные контакты приобретают особую роль, как инструмент влияние на политику.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»