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Зона "русского мира"

Кто такой Олег Бондаренко и за что его депортировали из Германии

Амир О'Лик, специально для «Гуляй Поля»
16 января 2018

Еще одного пропагандиста «русского мира» накрыло персональными санкциями. Известному кремлевском политтехнологу Бондаренко запретили на три года въезд в ЕС.

Российский пропагандист, политолог и журналист Олег Бондаренко не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Теперь, по требованию Польши ему запрещен въезд в Евросоюз. «Гуляй Поле» сообщило об этом, ссылаясь на воскресный телефонный разговор корреспондента «ТАСС» с Бондаренко.

«По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года», – сказал он.

По словам политтехнолога, он прилетел в Берлин по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии. После задержания его депортировали из Германии.

В Германию Бондаренко приезжал в Германию по приглашению Левой партии, для участия в неком политическом мероприятии. Кроме того известно, что Бондаренко тесно работает с немецкой партией «Альтернатива для Германии», которая известна своей пророссийской позицией и поддержкой российских криминально-террористических анклавов в ОРДЛО.

В частности представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

Так кто же такой Олег Бондаренко и чем он известен?

Олег Бондаренко родился в Москве 15 октября 1983 года. В 2005 году закончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Затем поступил в аспирантуру на кафедру политических исследований Института государства и права РАН. Получил степень магистра в Российском Институте Театрального Искусства (ГИТИС) по направлению театральный менеджмент и продюсирование.

С 2004 по 2006 год – помощник председателя партии «Родина» Дмитрия Рогозина. Координатор специальные проекты партии «Родина». Является основателем молодежной организации партии. В 2006 году помогал Дмитрию Рогозину открыть в Киеве Российско-Украинский информационный центр, исполнительным директором которого являлся до 2014 года.

Следует отметить, что во время открытия Центра присутствовавший Дмитрий Рогозин сообщил как бы в шутку присутствующим о цели работы учреждения: «Будем валить режим Путина из Киева!». Как известно, Дмитрий Рогозин присутствовал во время Оранжевой Революции 2004 года в Киеве на сцене вместе с Виктором Ющенко и другими украинскими политиками.

Правда, вскоре Рогозин был назначен… Владимиром Путиным постпредом России в НАТО. А в последствии стал курировать все российское ВПК.

В 2008 году провел в Белграде по инициативе Сербской Радикальной партии первый Российско-Сербский Деловой Форум. Укрепляя там образом связи российских властных элит с пророссийскими, как правило право-радикальными силами за рубежом. Есть подозрение, что Олег Бондаренко связан с участниками готовившегося в Черногории государственного переворота. Впрочем Бондаренко может похвастаться своими связями в кругах политических элит в России, Украине, Молдове, Латвии. У него за плечами более 20 успешно проведенных избирательных компаний.

С 2008 по 2014 год работал старшим научным сотрудником, а затем и заместителем генерального директора АНО «Институт изучения вопросов международной интеграции». В тот же период являлся советником заместителя председателя Государственной Думы России, а затем специального представителя Президента РФ по связям с соотечественниками Александра Бабакова.

В чём разница предстоящих выборов в России в 2018 году и в Украине в 2019?

Бабаков известен в Украине, как один из крупных российских олигархов под контролем которого находятся бизнес-активы в Украине, в области энергетики (аффелированная с ним «VS Energy International NV» владеет различными долями десятков украинских «Облэнерго», например – четвертью доли компании ПАО «Черновцыоблэнерго»), гостинично-туристическими объектами (гостиница «Славутич» в Киеве) и другими. Эксперты, в частности, журналист и политолог Андрей Латынин, полагают, что Александр Бабаков – один из «серых кардиналов» российского влияния в Украине. Бабаков будучи депутатом Госдумы поддержал оккупацию и аннексию Крыма.

«Бабаков в Украине очень влиятелен. С одной стороны у него обширные связи в политических элитах Украины, я не буду называть фамилии, но так или иначе он имеет выходы на любого политика в Украине. И не важно у власти этот политик или в оппозиции. Но с другой стороны не менее тесные связи у Бабакова с криминальным миром Украины. Тут даже очень сложно предпологать с кем он не имеет контактов в этой среде. Речь конечно об элите криминального мира, к которой и сам Бабаков относится», – подчеркнул Андрей Латынин.

В 2009 году Олег Бондаренко открыл в Киеве украинское бюро РГРК «Голос России», генеральным директором которого являлся до 2011 г. Параллельно с этим работал директором по развитию сербского ежемесячного журнала «Rusija Danas» («Россия сегодня»). С 2011 по 2014 – автор и ведущий собственной еженедельной программы «Политпросвет» на киевском радио «Голос столицы». Примерно в тоже время, в 2012 – 2014, – автор и ведущий различных программ московской радиостанции «Голос России».

Киевский период работы Олег Бондаренко охарактеризовался «широко известным в узких кругах» коррупционным скандалом. Андрей Латынин, основываясь на данных от источников из окружения Дмитрия Рогозина утверждает, что «объем откатов на выделяемые Россией средств на пророссийскую пропаганду Российско-Украинскому информационному центру составлял до половины всех средств». Латынин считает, что в 2013-2014 году это спасло Украину от массовой и качественной пропагандистской продукции, направленной на продвижение идей «русского мира». Именно этим фактом, полным провалом работы пропагандистской машины Андрей Латынин объясняет снятие Олега Бондаренко с должности директора центра.

«Там серьезно не сошелся дебет с кредитом. Да и результаты его работы оказались практически провальными, российская пропагандистская машина пробуксовала», – подчеркнул Андрей Латынин.

Янукович, Байден, Майдан и российская пропаганда

С 2011 г. постоянный автор-колумнист изданий «Московский комсомолец», «Известия», «Независимая газета». Всего насчитывается более 200 публикаций под его авторством, большая часть из них политтехнологические манипуляции и откровенная пророссийская пропаганда.

В 2012 г. стал соучредителем ООО «Агентство стратегических коммуникаций». В 2013-2014 – автор и ведущий собственной программы «Измерение» на киевском телеканале «Гамма». 2014 – автор и ведущий программы «Моссовет» на московской радиостанции «Столица ФМ».

В 2015 – 2016 в составе «Экспертной группы кризисного анализа» занимался экспертным сопровождением Минского процесса. С этой деятельностью Олега Бондаренко связан другой коррупционный скандал. Андрей Латынин утверждает, что «жадность фраера сгубила». Даже далеко не бессребреники команды Владислава Суркова были в шоке от масштабов присвоения Олегом Бондаренко выделяемых российскими властями на ОРДЛО средств. В результате многочисленных жалоб от «руководства» российских криминально-террористически анклавов на Востоке Украины о «недостаточности финансирования» и «блокирования» их «деятельности» Олега Бондаренко исключили из этих процессов и пока оставили в резерве, за счет его сербских связей.

«Фактически Бондаренко спасло от тюрьмы в данном случае только наличие у него связей в политических кругах Европы. Кремль находясь в фактической изоляции и не может разбрасываться такими ценными на данный момент кадрами. Вот и закрывают глаза на его жадность», – прокомментировал ситуацию Андрей Латынин.

С 2016 г. – исполнительный директор Фонда прогрессивной политики. Этот фонд еще называют Фонд социально-экономических и политических исследований «Интеграция и геополитика». Основная задача фонда, по утверждению Андрея Латынина – политтехнологическая подготовка пророссийской почвы в политических кругах различных стран. Не исключено, что и нынешний визит Бондаренко в Германию был связан с прорроссийским лобби в этой стране. Латынин подчеркнул, что Германия выступает одним из инициаторов нормандского формата и обладает влиянием на украинские власти. Так как ныне минский переговорный процесс в тупике, то такие «закулисные» и неофициальные контакты приобретают особую роль, как инструмент влияние на политику.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»

Tags: Амир О'Лик, Андрей Латынин, ЕС, Олег Бондаренко, Россия, русский мир, Украина

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