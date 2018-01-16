Выборы президента РФ. Кто такой Грудинин?

Самое любопытное, что сейчас происходит в Российской Федерации – это раскрутка Павла Грудинина в качестве кандидата на президентских выборах. История нетипичная и поэтому её стоит рассмотреть пристальнее. Это Ксения Собчак уже второе десятилетие не сходит с телеэкранов и обложек глянцевых журналов, её выдвижение понятно и оправдано.

А вот Грудинин — это совсем другой случай. Еще вчера эта фамилия никому и ничего не говорила. Ну руководил себе человек фермерским хозяйством в Московской области. Выпивал, как и полагается административному работнику советской формации. Наверняка пальпировал выпуклости доярок. А теперь его фамилию упоминают ведущие мировые СМИ. Маститые политологи пишут статьи о его перспективах. Местечковая безвестность быстро сменилась федеральной известностью.

Честно говоря, понять логику выдвижения Грудинина от КПРФ мне лично трудновато. С одной стороны, Зюганов морально устарел и всем изрядно поднадоел. Запрос на новое лицо от коммунистического фланга очевиден.

С другой стороны, Грудинин мало чем отличается от Геннадия Андреевича. Сменили шило на мыло, хрен редьки не слаще. Сам внешний облик Грудинина архаичен и противен – усы сразу бросаются в глаза. Даже нос картошкой Зюганова не столь отторгает как тараканьи усищи Грудинина.

Усы — это самый настоящий махровый совок. Видишь Грудинина и сразу всплывают из памяти негативные ассоциации из прошлого. Сразу представляется усатый советский инженер в поеденном молью свитере, пять дней в неделю стоящий за кульманом в НИИ и чертящий всякую белиберду, а на выходные отправляющийся за город петь под гитарку козлиным голоском песенку про солнышко лесное. Где в этом образе новизна? Где качественно новый политический лидер? В стране, целое десятилетие засорявшей сознание своих сограждан сказками про сколковские нанотехнологии, выдвигают в президенты малосимпатичного возрастного агрария. Лично мне настолько чужд визуальный облик Грудинина, что дальше даже не хочется узнавать его подробнее, но всё-таки приходится это делать из профессионального долга и уважения к читателям.

Изначально политтехнологические кукловоды из Администрации Президента РФ разработали следующий сценарий: Путин побеждает в первом же туре с показателем больше 70% голосов при явке свыше 70% избирателей. Но Грудинин по социологическим замерам начал набирать больше симпатий, чем ему отводилось. Да и в отличие от Собчак Грудинин борется ведь за тот же самый консервативный электорат, что и Путин. И поэтому путем вбросов негатива начали спешно понижать симпатии к Грудинину.

Была информация, что наградой за участие в президентской кампании в качестве мальчика для битья для Грудинина будет либо министерский портфель, либо губернаторское кресло в экономически благополучном регионе (не Московская область), но сейчас вроде как гипотетический бонус для него будет только в виде губернаторского кресла. Для безвестного фермера пост главы российского региона будет несомненным скачком в карьере. Вполне возможно, что и регион выберут тот, где Грудинин наберет больше всего электоральных симпатий на президентских выборах. Не стоит забывать о таком явлении как «красный пояс», расположенном как раз южнее Московской области – чуть что недалеко от дома будет ездить.

Говорить всерьез о предвыборной программе Грудинина не представляется возможным. Чего только стоит начальная фраза в его тезисах «мы можем и должны одержать победу на выборах президента». Двадцать тезисов Грудинина — это типичный термоядерный популизм, не имеющий ничего общего с российской реальностью и ориентированный на возрастную публику, ностальгирующую по социалистическому строю. Смена экономической стратегии и национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности это же фантастика чистой воды.

Кто Грудинину позволит национализировать бизнес-империю тех же братьев Ротенбергов, а? Вы можете в это поверить?

Фокус в том, что в России, особенно в глубинке, полно ну совсем уж дремучих мещан, желающих всё отнять и поделить как столетие назад. Только вот разворота к коммунизму не будет – плавали, знаем уже что это такое. Восстановление экономического суверенитета путем ограничения доступа иностранного капитала на российский рынок это же самоубийство в весьма извращенной форме. Дешевые кредиты это конечно хорошо, но их никогда не будет.

Заявление о новой индустриализации из уст клубничного фермера звучат смешно – что он, черноземный червь, понимает в станках и заводах, а? Обеспечение продовольственной безопасности и возрождение провинциальной России — это красивые и правильные слова, за которыми совершенно ничего не стоит. Контроль над ценами на основные продукты питания это опять же из серии «Back in USSR». Подоходный налог на богачей вырастет, а для малоимущих будет отменен – опять же популизм, рассчитанный на невзыскательного обывателя.

Восьмичасовой рабочий день и приличная зарплата – типичные левацкие тезисы, ничего нового. То же самое можно сказать об инициативах в сфере образования, медицины и стимулирования рождаемости.

Массовое строительство качественного и доступного жилья не позволит крупный капитал, зарабатывающий на девелопменте. А вот послабления по 282 статье выглядят привлекательно. Возвращение народу права на референдумы это нечто невообразимое в условиях «управляемой демократии», как и политическая самостоятельность Государственной Думы. Да и повышение качества государственного управления кажется неправдоподобным. Как итог – много красивых слов и правильных дел, которые неосуществимы в обозримом будущем.

Грудинин — это такой себе клубничный «мальчик для битья». Старательно исполняет роль оппонента на выборах Путина Путиным. Мне кажется, что это тот самый случай, когда не стоит стрелять в пианиста, потому что он играет как умеет. Так и Грудинин изображает видимость политической конкуренции на выборах в меру своих природных возможностей и талантов.

Но всё это очень грустно – если АП не смогла найти Путина достойного оппонента в стране с сотней миллионов человек, то о чём вообще можно говорить? С такими нелепыми маневрами трудно ожидать от Старой площади позитивных подвижек на украинском направлении.

Периферийного агрария решили сделать вторым на президентских выборах – будто нет больше достойных кандидатов в государстве. Мне лично хочется, чтобы поскорее прошли мартовские выборы и Грудинин исчез с информационных радаров. Усатый аграрий сегодня не прошел бы даже в одесский городской совет из-за застарелости и неуместности визуального образа, а в России его сделали грушей для политического бокса с участием Путина.

Есть такой термин «детская болезнь левизны», так вот случай Грудинина это «старческая возрастная болезнь социалистического маразма». Перефразируя Озерова так и хочется сказать – нам, украинцам, такой усатый советско-коммунистический нянь точно не нужен!

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поле»