Почти половина украинцев согласны на компромиссы ради мира на Донбассе

Такие результаты получены в ходе проведенного социологического исследования. Граждане Украины согласны на определенные компромиссы ради достижения мира.

49% жителей свободной Украины согласны на определенные компромиссы ради мира на Донбассе и только по 18% поддерживают установление мира на востоке силовым путем или «любой ценой». Об этом свидетельствует исследование Фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива и Центра Разумкова, проведенное с 15 по 19 декабря 2017 года.

Социологи отмечают, что готовность к компромиссам снижается с ростом удаленности от военных действий. Так, согласны на любые компромиссы ради мира 30,5% жителей юга, 23% – востока, 25,5% – свободного Донбасса, тогда как на западе Украины таких только 8%.

Наиболее неприемлемым компромиссом респонденты считают проведение местных выборов на условиях, которые требуют боевики на Донбассе (63% считают такой компромисс неприемлемым и только 12% – приемлемым).

Также не поддерживают граждане полную амнистию всем участникам боевых действий против украинских войск (58% считают это неприемлемым и 16% согласны на компромисс).

Не находят поддержки и особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией: 49% – против, 20% – за.

Преимущественно неприемлемы и предоставление русскому языку статуса государственного языка (56% против и 24% готовы поддержать), и закрепление «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (49% и 28%) в Конституции.

Не поддерживают люди и формирования местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей (55% против и 17% за).

Кроме того, 41% называют неприемлемым компромиссом нейтральный и внеблоковый статус Украины, хотя 33% согласились бы на это.

Наиболее неприемлемым считают предоставление оккупированным территориям «особого статуса» жители центра (59%) и запада (55%), а на Донбассе разрыв между согласными и не согласными на это незначительный (39% против 41%), хотя для жителей востока в целом это предложение более приемлемо (44% – за, 32% – против). А особенно поддерживают «особый статус» ОРДЛО на юге (47% – за, 29% – против).

Предоставление русскому языку статуса второго государственного неприемлемо для 68% жителей запада, 57% – центра, 48% – Донбасса. А вот на юге и востоке большинство считает такой компромисс целесообразным: на юге 54% за (и 20% против), на востоке 44% за (и 29% против).

На полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск не согласны ни в одном регионе Украины, правда, количество сторонников такого компромисса варьируется от 6% на западе до 28% на Донбассе и 29% на юге.

Не находит поддержки ни в одном из регионов и идея выборов на оккупированной территории на условиях т.н. «ДНР» и «ЛНР». Тех, кто согласен был бы с таким компромиссом, меньше всего на западе (5%), в центре (9%) и на Донбассе (12%) и несколько больше на востоке (23%) и юге (19%).

Категорически против особых отношений ОРДЛО с Россией на западе (не поддерживают 56%) и в центре (59%). На востоке – 25% «за» них и 35% «против», на юге 32% «за» и 35% «против», а на Донбассе вообще преобладает поддержка этого предложения: 38% «за» и 32% «против».

«Демократические инициативы» и Центр Разумкова проводили опрос с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировали в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

«Демократические инициативы»