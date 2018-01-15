В ОРДЛО намерены ввести внешнее управление связь оператором «Vodafone-Украина»

Причиной такого заявления стал выход из строя мобильной связи из-за обрыва оптоволокна на неподконтрольной Киеву территории. В компании «Vodafone-Украина» заявили, что не имеют возможности провести ремонт оборванного кабеля оптоволокна.

Главарь российского криминально-террористического анклава Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой «ДНР» в отношении компании «Vodafone-Украина». Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу боевика.

По словам главы боевиков «ДНР», ранее «из-за диверсии» была прекращена работа мобильного оператора на территории оккупированной территории. В его пресс-службе это назвали «информационной блокадой Киева».

Захарченко заявил, что при необходимости в так называемой «ДНР» могут ввести внешнее управление в отношении «Vodafone-Украина». И что «соответствующие действия уже проводятся».

11 января 2018 мобильный оператор Vodafone-Украина, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

По информации сайтов боевиков, произошла полная остановка обслуживания абонентов «Vodafone-Украина» 11 января после 13:00 в оккупированной части Луганской области. Причина – обрыв магистрального оптоволоконного кабеля в районе временно оккупированного населенного пункта Еленовка, сообщала «ЛІГАБізнесІнформ».

Также, по данным источников издания «Vodafone-Украина» перестал предоставлять услуги связи и на территории ОРДО.

«На текущий момент, действительно, наблюдаются сложности в работе сети в данном регионе. Информация о причинах пока не поступала, поэтому прокомментировать ситуацию сейчас нет возможности», — заявили в компании по этому поводу.

Позже в компании «Vodafone-Украина» заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, отключившийся в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

Комментируя сообщение об отключении мобильной связи оператора на оккупированных территориях Луганской области, в пресс-службе отметили, что у компании есть только информация о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО, передавало агенство «Интерфакс-Украина».

«Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения — на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет», – подчеркнули в «Vodafone-Украина».

По данным оператора, сейчас более трети оборудования «Vodafone-Украина» на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

РИА «Новости»