«Газпром» отказывается обжаловать решение Стокгольмского арбитража

В руководстве российского газового концерна считают, что нет смысла обжаловать вердикт арбитража по обоюдным искам компании.

«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о контракте на поставку газа. Об этом сообщил журналистам зампред правления концерна Александр Медведев в Санкт-Петербурге в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

Между тем, после того как 31 мая 2017 года арбитры вынесли промежуточное (отдельное) решение по некоторым принципиальным вопросам, ПАО «Газпром» 7 ноября 2017 года подало в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене.

В конце декабря, как сообщало «Гуляй Поле», было вынесено окончательное решение. В тоже время это решение обязывает Украину закупать газ в России.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?» – сказал Александр Медведев.

«Интерфакс-Украина»