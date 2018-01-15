Законопроект по Донбассу несет риски для прав и свобод – представитель омбудсмена. Представитель омбудсмена убежден, что отдельные положения документа противоречат Конституции Украины.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163) фактически вводит военное положение на этих территориях и несет риски для прав и свобод. Об этом он заявил на пресс-конференции в «УНИАН».

По словам представителя общественной организации «Центр информации о правах человека» Елены Луневой, «доработка законопроекта была поручена Комитету ВР по национальной безопасности и обороны, и в течение двух месяцев они его дорабатывали. Сейчас мы имеем финальный текст законопроекта, который существенно отличается от первого, того, который был инициирован президентом».

По ее словам, сам законопроект состоит из нескольких блоков. «Один из которых – политический, который говорит нам, что Россия является государством-агрессором и совершает преступление агрессии против Украины, а часть территории в пределах Донецкой и Луганской областей является оккупированной. Также есть блок безопасности, который говорит о том, каким образом военные могут осуществлять мероприятия по отражению вооруженной агрессии РФ. Кроме того, мы говорим о блоке, который касается обеспечения деятельности разного рода организаций в зоне проведения этой военной операции и вопросов прав человека».

В свою очередь представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Чаплыга заявил, что «принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски для прав и свобод человека».

Также, по его мнению, отдельные положения упомянутого законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины.

«В Конституции у нас определено понятие военного положения, оно является четким и понятным. Четкой и понятной является процедура, которой он вводится, и четко понятно, какие права и свободы могут быть ограничены и как действуют при этом государственные органы. Этим документом вводится понятие «осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях». Фактически это заменитель словосочетания «военное положение», и что означает это определение – непонятно, и какие будут иметь полномочия и как действовать органы государственной власти на основании этого нового определения – непонятно, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека», – убежден Чаплыга.

Он отметил, что согласно этому законопроекту, Вооруженные силы Украины могут быть привлечены в мирное время без применения военного положения. «Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной Конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем это не предусмотренным Конституцией способом», – подчеркнул Чаплыга.

Кроме того, представитель омбудсмена отмечает, что законопроект о восстановлении суверенитета на Донбассе несет «дискриминационную вещь» в отношении жителей Крыма в вопросах признания актов рождения и смерти: «Шли долгие дискуссии – включать вопросы, связанные с деоккупацией АР Крым, в этот проект закона или не включать. Сейчас в одной из частей проекта закона в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, речь идет об упрощенной процедуре признания актов рождения или смерти, выданных так называемой властью так называемых «ДНР», «ЛНР». При этом процедура для наших сограждан, которые были вынуждены покинуть АР Крым или остаться там, остается такой же, как было и до этого, то есть – судебный способ».

Также, по словам Чаплыга, этим законопроектом фактически возвращается общий надзор в прокуратуру. «Хочу напомнить, что снятие этого общего надзора – это фактически была одна из ключевых реформ, которая состоялась в ГПУ. Этим документом предоставляется это право военной прокуратуре, где они смогут принимать те меры, которые были присущи прокуратуре во времена, когда она имела право общего надзора», – отметил он.

Как сообщало «УНИАН», 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский вариант законопроекта в первом чтении.

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.

16 января планируется рассмотрение в Верховной Раде во втором чтении проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

«УНИАН»