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Новости

Климкин и Лавров обсудили вопросы заложников и миротворцев ООН на Донбассе

«Гуляй Поле»
15 января 2018

Главы МИД двух стран коснулись в беседе и вопроса функционирования СЦКК, после российского демарша.

Главы министерств иностранных дел Украины и России, Павел Климкин и Сергей Лавров обсудили вопросы освобождения украинских заложников и политзаключенных и формат возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом Климкинт сообщает в своем Twitter.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше», – отмечает министр.

«Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», – добавил Климкин.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о заявлении Лавров, что РФ уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма. Так же Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.

«Гуляй Поле»

Tags: донбасс, крым, лавров, Павел Климкин, Россия, Украина

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