Климкин и Лавров обсудили вопросы заложников и миротворцев ООН на Донбассе

Главы МИД двух стран коснулись в беседе и вопроса функционирования СЦКК, после российского демарша.

Главы министерств иностранных дел Украины и России, Павел Климкин и Сергей Лавров обсудили вопросы освобождения украинских заложников и политзаключенных и формат возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом Климкинт сообщает в своем Twitter.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше», – отмечает министр.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 15, 2018

«Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», – добавил Климкин.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о заявлении Лавров, что РФ уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма. Так же Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.

«Гуляй Поле»