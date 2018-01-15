Письма из оккупации: Квартирный вопрос. В ОРДЛО началась новая волна «отжима» квартир

Что только не пережили мирные жители гетто (правда, многие так и не пережили, отошли в мир иной)! Чем только их не пугали за годы военного противостояния: градами и снарядами, подвалами и разрухой, голодом и безденежьем, отсутствием воды, газа, тепла и света, ограничением передвижения, словом, всего не перечислить. Как-то справлялись, не жили – выживали. Ан новая беда – квартирный вопрос.

Накануне новогодних праздников по городам и весям гетто поползли тревожные слухи о том, что т.н. власть наводит «шмон» по квартирам граждан. И это оказалось не выдумкой. Процесс, называемый: «плановыми проверками – обходами жилья», «рейдами газовиков», «рейдами коммунальщиков» и т.п., был запущен в конце декабря.

«Вежливые» люди

Происходил он так: рано утром группа мужчин спортивного телосложения в военной форме с автоматами либо в форме сотрудников т.н. МЧС, газовых и иных служб вежливо «атаковала» подъезды одного из многоквартирных домов и, распределившись по этажам (по 2-3 человека), начинала обзванивать квартиры.

На вопросы владельцев жилья «Кто? Зачем и почему?» – удостоверения правоохранителей либо коммунальщиков тыкали в глазок и предъявляли требование впустить в жилище. На отказ – вежливая угроза взломать дверь и войти. Попав в жилище – вежливое требование предоставить личные данные владельцев, количество проживающих поименно, номера паспортов и телефонов. Попутно – расспросы о соседях: кто живет, с кем, как давно, чем занимается. И, самое главное: есть ли в доме съемные либо пустующие квартиры. И так ежедневно от дома к дому, от поселка к поселку, от города к городу…

Вслед за ними – газовики. Этим уже нужно не на пороге постоять, а осмотреть жилье, позаглядывать, побеседовать. И вновь – личные данные, номера телефонов…

Если кто-либо один не впустил, отсутствует – выясняется причина у соседей и от подачи газа отключается весь стояк до возможности попасть в нужную квартиру. И опять разговоры о пустующем или съемном жилье…

Этот процесс давно идет в Донецке. И там уже «отжата» не одна квартира. Официальная (но негласная) причина экспроприации: заселение беженцев из прифронтовых территорий. А кто туда въезжает под маркой «беженец» большой вопрос…

В конце года эта волна покатилась уже по всем городам и весям. Право силы, одним словом, куда сильнее силы права. Вы решили, что у вас есть права, что вы собственник чего-то, что на вашей стороне Его Величество Закон? Какая наивность! Какое заблуждение!

Отжать квартиру в квазиреспубликах стало уже притчей во языцах и этот веский аргумент не использует только ленивый. Есть долги за электроэнергию? Отожмем! Уехал на заработки, убежал от войны? Отожмем! И вообще, ты мне не нравишься, я на тебя настучу, и пеняй на себя, понял? Отожмут твое убежище, твою крепость!

Спаси и помилуй!

К слову, хочу остановиться на «погорельцах». То бишь тех, кого война лишила крыши над головой. Это страшно. Видел молодую маму с грудным младенцем и пятилетней дочкой, что осталась, убегая из Дебальцево, в халатике и комнатных тапочках без всего. Только двое живых малышей – один на руках, другая уцепилась за мамин подол и глядит тревожно-испуганно.

Видел 80-летних стариков (муж и жена) из Никишино, что прятались в огородах и чудом остались живы (грязные, голодные, очумелые от происходящего) у которых на глазах сгорел дом, что строили всю жизнь.

Видел под Донецком шахтера, плачущего на развалинах вчерашнего шикарного дома мечты, по кирпичику выстроенного за свои кровные своими руками.

Видел… А да что рассказывать, этого не понять тому, кто не пережил. Сирия, Афган, Абхазия – там поймут. Им тоже досталось по самые гланды. Не дай Бог никому такого!

И мерзко, когда вот таких страдальцев суют в студенческие общаги или бараки, а новым бонзам и иже с ними – то, что плохо лежит (стоит) со всеми удобствами, техникой, мебелью и т.д. Истинные страдальцы ждут своего спасения по съемным квартирам годами (это в лучшем случае). За исключением разве что тех, кого показали как картинку для СМИ или кому было что «отстегнуть» нужным людям…

Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу

Правда, для местных т.н. СМИ у «батьки Захара» иная версия. Вот что он рассказывает журналистам на очередной пресс-конференции:

«Для решения вопроса обеспечения жильем тех, кто потерял свои дома во время ведения боевых действий разработано несколько программ. Одна из них – это восстановление или предоставление (!) жилья людям, которые потеряли свое из-за обстрелов. Перед всеми мэрами поставлена задача провести перепись общежитий и помещений, которые можно перестроить под жилье в каждом городе. Этот процесс уже идет… В 2018 году будут массово выдаваться ключи от квартир в каждом городе. Переселенцы – те, кто желает покинуть прифронтовую зону. Там ничего восстанавливать не будем.

У нас есть случаи, когда пытаются на одну семью получить по две-три квартиры. Специально разводятся, женятся. Потом через три недели это жилье продают. Есть квартиры, оформленные на детей, родителей. Есть такие факты. Я введу на это мораторий. Попрошу СМИ, чтобы их показали репортеры, чтобы им даже в магазин было стыдно ходить…».

По словам т.н. главы «ДНР» восстановление жилья идет за счет гумпомощи из России (70%) и только 30% – местные средства.

На вопрос: «Есть ли приказ о разрешении отбирать жилье у должников по коммунальным услугам?», Захарченко заметил, что это похоже на новогоднюю шутку и обещал лично разобраться с теми, кто так говорит. Заверил «Такого распоряжения нет, и не будет».

Это слова. А правда жизни, увы, как и факты, говорят о другом. Что с этим поделать? Двойные стандарты. Право силы.

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»