Опрос на улицах Запорожья: «Кто виноват в войне на Донбассе?»

Война на Востоке Украины продолжается уже четвертый год. За это время на Донбассе погибли более двух тысяч украинских военных, а СМИ опубликовали множество доказательств того, что против нас воюют российские войска.

Журналисты «061» решили провести эксперимент: мы вышли на улицы Запорожья и останавливали случайных прохожих, задавая им два вопроса: «Кто виноват в войне на Донбассе?» и «Что нужно сделать, чтобы остановить войну?». Из этого видео мы ничего не вырезали – на записи ответы всех людей, которые согласились отвечать на вопросы, в хронологическом порядке.

Результаты могут показаться пугающими, но важно понимать объективную картину настроений в городе. Нельзя сказать, что этот опрос точно передает отношение запорожцев, т.к. это лишь два десятка из около 700 тысяч людей, живущих в нашем городе. Но примерное состояние дел оценить можно.

«061»