Новый фейк Москвы. ТЭНы и высокотехнологичные дроны из фанеры

На смену «распятых мальчиков» и «поедания снегирей» в России придумали новую страшилку. Генштаб РФ решил «привязать» Украину к созданию бомб для дронов, атаковавших российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов», – заявил на пресс-конференции 11 января начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

При этом российский генерал очень убедительно утверждал, что изготовление в «кустарниковых» условиях как беспилотников, которые атаковали российские базы в Сирии, так и используемых в них боеприпасов, невозможно.

В генштабе РФ видимо решили пойти ва-банк, вкладывая в уста официального представителя откровенно некомпетентные заявления.

Украина – головная боль Кремля

Заявление высокопоставленного российского военного о производстве ТЭН на Шосткинском заводе химических реактивов (ШЗХР) генеральный директор предприятия Сергей Бугаков прокомментировал предельно доходчиво: «Это полный бред!».

По его словам, ШЗХР никогда не производил взрывчатые вещества и не производит их сейчас. Он отметил, что завод химреактивов не располагает оборудованием для изготовления взрывчатки. «Мы производим мирную продукцию», – сказал Сергей Бугаков в интервью местному информационному ресурсу «Шостка.INFO».

Кроме того, опрошенные в Украине эксперты в унисон опровергли причастность Украины к производству такого специфического взрывчатого вещества как ТЭН.

Справка: ТЭН — (тетранитропентаэритрит), высокочувствительное мощное бризантное ВВ. Белое кристаллическое вещество. Температура плавления ок. 140°С, вспышки 200°С; теплота взрыва 5,8 МДж/кг; скорость детонации 8300 м/с при плотности 1,6 г/см3. Обладает высокой детонационной способностью и чувствительностью ко всем видам начальных импульсов. Во флегматизированном виде применяется в качестве вторичных зарядов для снаряжения капсюлей-детонаторов и детонаторов. Во 2-й мир. войне в США использовался с флегматизирующими добавками для снаряжения кумулятивных боеприпасов. Впервые получен в 1901.

В чистом виде он применяется только для снаряжения детонаторов, а также в ракетном топливе.

По их словам, Украина никогда не производила ТЭН в промышленных масштабах. На его производстве в советское время специализировались два предприятия, которые находятся на территории Российской Федерации. Это – завод «Химсинтез» в Чапаевске Самарской области и Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова» в г. Дзержинск Нижегородской области, которые и до сих пор в промышленных масштабах производят это вещество. Точно так же как и российская пропагандистская машина – фейки.

Еще одно спорное утверждение российского военачальника в «саге об украинском ТЭНе» – о невозможности производить его в кустарных условиях. Этот его тезис успешно опровергают сами граждане России, которая в последнее время превратилась в мать-кормилицу терроризма.

Например, чего стоит только скандал с российскими студентами-подрывниками, которые организовали производство этого взрывчатого вещества в самом центре Москвы. Так, в апреле 2010 года в Москве задержали 27-летнего аспиранта из Челябинска Дениса Гинтовта и 20-летнего студента Максима Косых. При задержании у студентов-взрывателей обнаружили: взрывчатое вещество ТЭН, пакет с детонаторами, изготовленными из медицинских шприцев с наполнением дымного пороха и вещества ТЭН, и пакеты с пикриновой кислотой. Как показало следствие, Денису Гинтовту удалось в домашних условиях изготовить аналог тротила — тетранитратпентаэририта (ТЭН).

Высокотехнологичные дроны… из фанеры

Довольно странным выглядит и заявление генерал-майора Новикова о высокотехнологичности БПЛА, атаковавших российские базы в Хмеймим и Тартусе. Не нужно быть большим специалистом в этой сфере, чтобы по внешнему виду представленных российскими военными БПЛА понять, что они изготовлены кустарно и из подручных средств. Подобные «дроны» может достаточно легко создать любой специалист в сфере авиамоделирования.

Самым высокотехнологичным элементом в БПЛА является оборудование навигации, которое также достаточно легко можно найти в свободной продаже в сети Интернет и организовать доставку.

Кроме того, большие сомнения вызывают заявления оборонного ведомства РФ о том, что российским военным «удалось перехватить контроль над шестью БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы». Сирийские боевики прекрасно осведомлены о возможностях РЭБ, в том числе тех комплексов, которые дислоцируются в Сирии. Поэтому в созданных ими аппаратах, скорее всего, использовалась простая до безобразия технология, которая не предполагает использование каких-либо сигналов управления с земли. Да и зачем – видимая хлипкость конструкции, сравнительно дешевизна материалов, отсутствие средств наблюдения, посадки и т.д. свидетельствуют о том, что аппараты считаются расходными. Их возвращение вообще не предусматривается. Запустили и забыли. Аппарат летит по координатам и в нужный момент, при достижении конкретной точки, просто осуществляет спрос боеприпасов. Они, судя по презентации ГШ РФ, крепились под крыльями с помощью некого механизма, управляемого сервоприводом.

Конечно, во всем этом есть слабое место – сигнал навигации, который нужно подавить и использовать при этом технологию spoofing, которая предполагает создание ложного GPS-сигнала на который отреагирует БПЛА. Эти сигналы изменены таким способом, чтобы заставить получателя неверно определять свое местоположение. Однако системы GPS работают измеряя время, которое требуется для сигнала, чтобы дойти от спутника до получателя, поэтому успешный spoofing требует, чтобы атакующий точно знал, где его цель.

Вот тут несколько моментов. Во-первых, БПЛА боевиков достаточно небольшие и имеют очень малую эффективную отражающую поверхность. Обнаружить их средствами радиолокации практические невозможно. Кроме того, эти аппараты, как уже было сказано выше, не излучали различного рода сигналы – так как летели по сигналам навигации. Увидеть их при использовании ИК средств в условиях высоких температур в Сирии также весьма сложно. Единственное, что их выдает, так это звук установленных на них «гражданских» двигателей (от газонокасилок). И тут главное во время отреагировать, увидеть цель, определить ее координаты и запустить процесс spoofing. И это для каждого БПЛА, которых было, по меньшей мере, тринадцать. Пока все это произойдет (при этом успешно) пройдет время, за которое будет осуществлена атака беспилотниками и нанесены повреждения наземным объектам.

Во-вторых, есть сомнения, что в РФ вообще обладают соответствующими технологиями spoofing и освоили их производство и реализацию на соответствующих комплексах РЭБ.

Поэтому детальное изучение обстоятельств наводит на мысль о том, что используемые боевиками БПЛА из-за несовершенства конструкции сами упали, достигнув определённой им точки. При этом часть из них не сработала. А российская сторона преподнесла это как «успешное отражение атаки».

«А Ваша дочь проститутка…»

Так как утверждения российского военного опровергаются элементарно, то возникает вопрос, зачем все это было нужно изначально? Ну, кроме как заставить Киев оправдываться. Всё как в том старом еврейском анекдоте о дочери-проститутке.

Тут показательным является факт, что в то время как российская сторона придумывает обвинения в адрес Украины, украинские военные в зоне проведения АТО на Донбассе практически одновременно (10 января) сбили БПЛА «Орлан 10», произведенный не местными сепаратистами, а непосредственно на заводах оборонного-промышленного комплекса России. С 23 декабря, когда началось новогодне-рождественское перемирие на Донбассе, это уже третий российский беспилотник. https://lb.ua/society/2018/01/14/387205_zone_ato_voennie_sbili_tretiy.html

А вот этот факт является уже очередным реальным (а не выдуманным как в случае с ТЭН) доказательством российской агрессии в Украине и нарушением Минских договоренностей.

Наталья Соколова, специально для «Гуляй Поля»