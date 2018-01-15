Опубликован полный список захваченных Россией украинских кораблей

Обнародован полный список захваченных Россией кораблей ВМС Украины. В сети был опубликован полный список судов Военно-морских Сил Украины, захваченных Россией во время оккупации Крыма.

В списке 38 судов, которые были захвачены в марте 2014 года российскими оккупационными силами. Информацию об этом опубликовало агентство «Крым.Реалии» используя данные военных аналитиков.

1.Большая подводная лодка «Запорожье».

2.Противолодочный корвет «Тернополь».

3.Противолодочный корвет «Луцк».

4.Противолодочный корвет «Хмельницкий».

5. Ракетный корвет «Приднепровье».

6. Большой разведывательный корабль «Славутич».

7. Противодиверсионный катер «Феодосия».

8. Катер-торпедолов «Херсон».

10. Спасательное буксирное судно «Кременец».

11. Рейдовый буксир «Дубно».

12. Большой гидрографический катер «Сквира».

13. Судно-нефтемусоросборщик «МУС-482».

14. Рейдовый катер пр. 1394А «РРКа-603».

15. Плавучий кран «Каланчак».

16. Учебно-тренировочное судно «Большая Александровка».

17. Рейдовый разъездной катер «РК-1931».

18. Базовый тральщик «Мариуполь».

19. Ракетный корвет «Кременчуг».

20. Противолодочный корвет «Ужгород».

21. Сухогруз-баржа «Новгород Северский».

22. Морской катер «Конотоп».

23. Морской водноналивной танкер «Бахмач».

24. Морской оружейный транспорт «Джанкой».

25. Морское водолазное судно «Волыногорск».

26. Рейдовый катер «РВК 1935».

27. Малый гидрографический катер «МГК-1694».

28. Базовый тральщик «Мелитополь».

29. Рейдовый катер «РК-002».

30. Яхта «Гермес».

31. Яхта «Фиолент».

32. Большой десантный корабль «Константин Ольшанский».

33. Яхта «Лира».

34. Яхта «Антика».

35. Яхта «Спрей».

36. Яхта «Юнона».

37. Морской тральщик «Чернигов».

38. Морской тральщик «Черкассы».

«Гуляй Поле» напоминает, что в сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал российский телеканал Звезда. Так, на записях можно увидеть морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец», передает «УНИАН».

На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

«Гуляй Поле» напоминает, в четверг, 11 января, во время встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из оккупированного Крыма. В свою очередь, действующий командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о возвращении техники из оккупированного Крыма будет решать руководство Украины.

Заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«Крым.Реалии»