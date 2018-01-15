В России обвинили Украину в нарушении Будапештского меморандума

Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума. При этом глава МИД напомнил, что Россия не применяла и не угрожала Украине ядерным оружием.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против украинского государства. Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

«Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия обязалась не применять ядерное оружие против Украины. Я напомню, мы так и не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло», – считает Лавров.

В тоже время, он подчеркнул, что Украина параллельно с Будапештским меморандумом взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не «поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей». При этом глава МИД заверил, что Россия «заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму».

Как сообщало «Гуляй Поле», по заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после так называемого «референдума» в Крыму.

«УНИАН»