Франция в поиске нового Шелкового пути в России

Как назло Трампу Франция и Россия решили обогнать Маска. В Париже начали искать новый Шелковый путь и расширяют сотрудничество с Россией и Китаем.

Брексит и президентство Трампа подтолкнули Францию к поиску альтернативных торговых партнеров. В качестве таких партнеров Париж рассматривает Пекин и Москву, пишет Уильям Горобин на страницах «The Wall Street Journal».

«Париж теряет интерес к трансатлантическому торговому сообществу и надеется, что «Китай и Россия станут противовесом все более неопределенным торговым отношениям с США и Великобританией», – заявил министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Это доказательство того, насколько быстро британский референдум о выходе из ЕС и избрание Дональда Трампа с его лозунгом «Америка превыше всего» изменили баланс сил, который влиял на экономическую политику Европы с конца Второй мировой войны.

«В нашем мире доминируют эксклюзивные трансатлантические отношения. Теперь мы восстанавливаем баланс», – заявил Ле Мэр «The Wall Street Journal» в декабре во время визита в Москву.

Он добавил, что Франция пытается построить альтернативный торговый маршрут. Он должен вести из Европы в Китай через Москву.

Президент Эммануэль Макрон официально объявил об этом во время январского визита в Китай и подтвердит в мае на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге – российском эквиваленте Экономического форума в Давосе (Швейцария).

Санкции и партнеры

Старых партнеров будет нелегко заменить. Хотя бы из-за масштабов торговли между Францией, Соединенным Королевством и США. В 2016 году этот объем составил 119,5 млрд. евро, тогда как объем торговли с Китаем и Россией – всего $79 млрд.

Но растущая политическая дистанция между Европой и Вашингтоном мотивирует правительство Макрона расширять коммерческие горизонты. В декабре Ле Мэр и еще четыре европейских министра финансов направили письмо секретарю Казначейства США Стивену Манчину об изменениях в корпоративном налогообложении. По словам министров, они дадут американским предпринимателям несправедливое преимущество и будут препятствовать инвестициям в Европу.

«США остаются близким союзником и самым важным торговым партнером Европы, но мы четко видим трудности, связанные с этим. Наше письмо было не просто бюрократической идеей. Это сигнал о том, что Европа начинает осознавать необходимость укреплять свои позиции» , – сказал Ле Мэр.

Министр также раскритиковал поддерживаемые властями США «экстерриториальные санкции» – нормы, которые позволят Вашингтону налагать санкции на иностранные компании, работающие в США и одновременно торгующие с Россией. Закон, предложенный Конгрессом, ранее критиковал Трамп. По словам Ле Мэра, после введения этого закона США «де-факто станут жандармом, контролирующим международную торговлю«.

«Это противоречит нашему видению глобальной, многосторонней системы», – говорит французский чиновник.

Макрон – главный противник Трампа и трампизма

В мае Макрон победил на выборах лидера крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. С тех пор в международных отношениях он все более становится противовесом для Трампа. Дружеские жесты – вроде объявление президента Соединенных Штатов в качестве почетного гостя празднования Дня независимости в Париже – переплетаются с постоянными конфликтами.

На саммите G20 в июле прошлого года Макрон заявил, что Трамп совершает «серьезную ошибку» в попытке сбалансировать дефицит США с односторонним торговым регулированием. Он также резко критиковал решение Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. Недавно во Франции состоялся международный саммит, посвященный финансовым проблемам, которые могут быть вызваны решением президента Соединенных Штатов. Макрон заявил, что миссия Франции состояла в том, чтобы «сделать планету снова великой», – иронично интерпретируя избирательные лозунги Трампа.

Визит Ле Мэра в Москву должен был оживить старые экономические связи, напряженные после введения ЕС санкций в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году. Для России Франция является крупнейшим иностранным инвестором и работодателем – во французских компаниях работает почти 170 тыс человек. После введения санкций объем российского импорта во Францию снизился с 10,23 млрд евро в 2014 году до 5,54 млрд в 2016 году. В то же время экспорт сократился почти на треть – до 4,9 млрд евро.

Ле Мэр приехал в Москву, чтобы принять участие в заседании франко-российского Совета по экономическому, финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству (CEFIC), органа, поддерживающего экономические отношения между Францией и Россией. Его деятельность была приостановлена, когда Европа наложила санкции на Россию. Но после вступления в должность в 2016 году Ле Мэр возобновил его работу, несмотря на действующие санкции.

Конкурировать с Маском

В ходе встречи представители обеих стран решили начать технологическое сотрудничество, в котором должны участвовать французские компании, в том числе Electricité de France и Total. Речь идет о возобновляемых источниках энергии. Ле Мэр также предложил России сотрудничество в разработке технологий многоразового использования спутников. Это позволило бы конкурировать с Space Exploration Technologies, принадлежащей Илону Маску.

Лэ Мэр считает, что Франция и Россия должны активизировать торговлю, насколько это позволяют санкции, и быть готовыми к моменту, когда санкции будут отменены.

«Условия, которые позволили бы отменить или смягчить санкции, еще не выполнены. Однако я верю, что ситуация меняется», – заявил Ле Мэр.

Уильям Горобин, «The Wall Street Journal»